El técnico del Atlético, muy enfadado con el exdirector deportivo colchonero

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Tensión final en el Emirates Stadium. El Arsenal FC se ha metido en la segunda final de la Champions League de su historia tras eliminar al Atlético de Madrid en un duelo igualado que se decidió tras un solitario gol de Saka justo antes del descanso. Con el marcador ajustado, el nerviosismo se apoderó de los banquillos durante los últimos compases del encuentro, en los que se vio una imagen curiosa: Diego Pablo Simeone encarándose con Andrea Berta.

Cabe recordar que Berta fue director deportivo del Atlético durante más de una década, coincidiendo precisamente con el Cholo en el banquillo hasta el año 2025. Es decir, que son dos personas que se conocen muy bien. De ahí que sorprenda aún más la imagen que se vio durante el tiempo de descuento en el estadio de los gunners.

Corría el minuto 90 y buena parte de los banquillos estaban de pie. Los locales pedían el final y los visitantes, añadir más tiempo tras un tiempo añadido que acabó siendo ridículo. En esas, Andrea Berta apareció en la banda, entre los dos banquillos, levantando los brazos y pidiendo al colegiado que señalara el final del encuentro, algo que no gustó nada al Cholo, que hizo gestos al colegiado pidiéndole sacarlo "fuera" del terreno de juego.

Simeone se fue directo a por Berta y le dio un empujón en la banda. En ese momento, varios miembros de los banquillos intervinieron para que la tensión no fuera a mayores. Tuvo que acercarse el árbitro principal, que salgó la jugada con una amarilla sobre el argentino y pidiendo al italiano que se fuera a los vestuarios, pues no era una zona habilitada para un director deportivo.

Una imagen cuanto menos curiosa entre Simeone, que llegó en 2012 y sigue en el banquillo en 2026, y Berta, que estuvo desde 2012 hasta 2025 en la dirección deportiva rojiblanca.