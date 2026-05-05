Ángel Cotán 05 MAY 2026 - 23:27h.

En plena lucha con Alemania

El Atlético eleva la incertidumbre de España por la plaza extra de Champions: así va la clasificación

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Cayó el Atlético de Madrid en el Emirates. Los de Diego Pablo Simeone llegaban a Londres con todo por decidir tras un encuentro de ida en el que las decisiones arbitrales ya cobraron protagonismo. Los rojiblancos, con menos protagonismo ofensivo que en el Metropolitano, rozaron la igualada en una acción clave de Giuliano Simeone. El argentino acabó pidiendo penalti, aunque como también hiciera en otra acción sobre Antoine Griezmann, el árbitro hizo caso omiso.

Daniel Siebert fue el encargado de impartir justicia en territorio inglés. En la previa, la designación arbitral ya generó incertidumbre entre los aficionados rojiblancos. Unas sospechas que confirmaron durante en el encuentro... aunque también seguidores de otros equipos españoles.

El árbitro del Arsenal - Atlético dispara las teorías

En plena lucha entre España y Alemania por la plaza extra de Champions League, el Atlético se sintió perjudicado en dos acciones concretas por un trencilla alemán. Mateu Lahoz, ante las cámaras de Movistar Plus, cargó duramente contra el arbitraje de Daniel Siebert: "Fíjate que creo que esto supera más allá del propio arbitraje. Unas semifinales de Champions, el nivel de faltas, el desgobierno, la poca gestión emocional... no son dignos de la mejor competición a nivel mundial. Y encima esa forma de manejar el partido ha venido acompañada de muchísima polémica".

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En España, aficionados verdiblancos, athleticzales, txuri urdin y olívicos estaban muy pendientes a este partido. En territorio nacional, la gestión del partido del árbitro alemán ha disparado teorías sobre una posible influencia de la lucha por la plaza extra de Champions League.

A través de las redes sociales, uno de los principales termómetros de opinión en la actualidad, decenas de aficionados apuntan a la nacionalidad del colegiado de este martes como factor clave en las decisiones tomadas, para así condicionar el premio al que opta LALIGA EA Sports. Estos son algunos de los ejemplos: