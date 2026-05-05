Diego Páez de Roque 05 MAY 2026 - 14:16h.

El Atlético de Madrid volverá a la segunda equipación en Londres

Cuánto dinero ganaría el Atlético de Madrid si se mete en la final de Champions League

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El Atlético de Madrid vuelve a estar a las puertas de una final de Champions League 10 años después. Únicamente 90 minutos -o 120- separan a los de Diego Pablo Simeone de Budapest, donde podrían esperar a Bayern de Múnich o PSG el próximo 30 de mayo.

Para ello, los rojiblancos tendrán que visitar -y ganar- el Emirates Stadium después de empatar a uno contra el Arsenal en el estadio Metropolitano. Un estadio que ya visitaron esta misma temporada y no salió del todo bien.

En la fase de liga, Atlético de Madrid y Arsenal ya se vieron las caras en un encuentro donde el conjunto inglés se impuso por 4-0 con un aluvión de goles en apenas 15 minutos. Curiosamente, esta mañana se ha conocido un elemento 'clave' que los colchoneros repetirán de aquella ocasión.

Simeone 'rompe' con la superstición

El entrenador argentino se ha caracterizado desde siempre por su superstición. Cuando algo le funciona, va con ello hasta el final, como ocurrió con el vestuario de La Cartuja incluso en la final de la Copa del Rey. Sin embargo, cuando algo falla, lo cambia.

En esta ocasión, el Atlético de Madrid no volverá al hotel de concentración donde estuvo la última vez contra el Arsenal, ya que perdieron por 4-0. Unos malos recuerdos que no quiere repetir.

Sin embargo, la cuenta de Instagram del Atlético de Madrid ha sorprendido publicando esta mañana la camiseta del encuentro y, curiosamente, es la misma que el último partido en el Emirates Stadium. Los colchoneros volverán a vestir la segunda equipación, una camiseta que únicamente han vestido en Champions en aquella derrota y que a lo largo de la temporada han utilizado en otras tres ocasiones, con dos derrotas y una única victoria.

Quizá Simeone no ha tenido la potestad suficiente para elegir la camiseta de hoy, o simplemente ha querido romper esta superstición. Sea como fuere, a los aficionados no les ha gustado esta decisión.

Rápidamente, los comentarios de Instagram se han llenado de respuestas de seguidores colchoneros pidiendo la otra camiseta azul -la tercera equipación- o simplemente quejándose de utilizar esta camiseta.