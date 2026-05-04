El delantero trabajó en solitario antes de la sesión con el grupo

Simeone lanza un mensaje de "fe", responde a Julián Álvarez y Sorloth y desata las risas por la superstición: "El hotel valía más barato"

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El Atlético de Madrid ha realizado este lunes su última sesión de entrenamiento previa al partido de vuelta ante el Arsenal FC, con un billete a la final de la Champions League de Budapest en juego. Lo ha hecho en el Emirates Staidum y con muchas miradas puestas en Julián Álvarez, que forma parte de los jugadores rojiblancos que andan entre algodones en las horas previas al duelo.

El argentino, de hecho, ha saltado al terreno de juego antes que sus compañeros para trabajar en solitario con Óscar Pitillas, uno de los recuperados del primer equipo. Tras probarse con algunas carreras y algunos ejercicios con balón, se ha marchado de nuevo a los vestuarios del estadio londinense. Pasados unos minutos, ha regresado al césped para trabajar con normalidad con el resto de compañeros, aunque parece evidente que hay algunas dudas con su estado físico tras el esguince sufrido el pasado miércoles en el Metropolitano.

Anteriormente, en sala de prensa, Diego Pablo Simeone no dio muchas pistas sobre su estado físico: "Ahora lo verán ustedes".

En cuanto al resto de lesionados, Sorloth y Giuliano Simeone sí han trabajado con normalidad, por lo que a priori estarán disponibles para tener minutos o incluso salir de inicio si el Cholo así lo considera. También ha trabajado con el grupo José María Giménez tras perderse los ocho últimos partidos por una lesión de la que no se han dado detalles.

Por contra, quienes no estarán ante el Arsenal son Pablo Barrios y Nico González, que ocupan la enfermería rojiblanca y no han viajado con el resto de compañeros este lunes de cara a un partido que puede ser histórico para el Atlético, que buscará en Londres la cuarta final de Champions de su historia.