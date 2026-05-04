Rueda de prensa previa al Arsenal-Atlético de Madrid de vuelta de semifinales

Cuánto dinero ganaría el Atlético de Madrid si se mete en la final de Champions League

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Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha pasado este lunes por sala de prensa en la previa del partido ante el Arsenal FC desde el Emirates Stadium, en el que se decidirá el primer billete a la final de la Champions League. El técnico no ha dado demasiadas pistas sobre los tres lesionados y ha dejado un momento curioso cuando le han preguntado por qué han cambiado de hotel respecto al partido de octubre, cuando visitaron a los gunners en un duelo en el que acabaron perdiendo 4-0.

Tranquilidad antes de un partido: "Por más que demos vueltas, el fútbol pasa por los jugadores. Nosotros necesitamos gestionar de la mejor manera sus emociones para que llegue al juego. Podemos darle vuelta, pero todo cambia. La experiencia y el tiempo te da más calma, que no pasividad, y la paz para enfrenta un partido como el de mañana".

Repetir la segunda parte del Arsenal: "Voy a intentar decirles que hagan la segunda parte. Si es así de fácil, sería genial".

¿Cómo están los jugadores?: "Yo noto que ustedes siempre buscan un título, una frase que salga de lo cotidiano, y la realidad es que los futbolistas y entrenadores queremos que empiece. Es solo un partido, el que juegue mejor tendrá mejores posibilidades. En ese espacio nos manejamos, nosotros intentaremos potenciar lo nuestro y el Arsenal lo suyo".

El arbitraje, ¿preocupado?: "No".

Qué significa este partido para ti: "Volvemos a lo mismo, intentaremos jugar el partido que se necesita jugar, con intensidad y entendimiento. Ojalá la jerarquía de los futbolistas eleve el rendimiento del equipo. Tenemos mucha fe en lo que hacemos, estamos convencidos y seguro de lo que queremos en el partido. No dependerá solamente de nosotros el resultado".

El factor que deben poner los jugadores para ganar: "Convencidos de lo que tenemos que hacer. El plan que se elija, transmitirlo y llevarlo hasta el final".

Sorloth, Julián y Giuliano: "Ayer se movieron un poco cada uno, están mejor. Hoy esperamos que entrenen bien, ahora lo verán ustedes. Ya mañana decidiremos con quiénes empezamos".

Julián Álvarez y su papel determinante: "Lo que es Julián en este tipo de partidos importantes. Conoce la liga inglesa muy bien, el partido de la semana pasada fue muy bueno. Ojalá mañana pueda responder de la manera que el partido pide".

Superstición con el hotel: "Estamos mejor ahora que en octubre y el hotel valía más barato, por eso cambiamos".

Sorloth, ¿preparado?: "Un papel importantísimo, una pena que no pudiera juga en el partido anterior. Le necesitamos, sea 45, 60 o 20 minutos".

La rutina de Simeone en la previa: "Trabajar con lo que falta por terminar del partido. La idea la tenemos clara. Esperemos transmitirla de la mejor manera y poder hacer un gran partido".