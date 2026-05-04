Diego Páez de Roque 04 MAY 2026 - 09:43h.

El Atlético de Madrid nunca ha ganado con Daniel Siebert

La reflexión del Cholo Simeone con las rotaciones del Atlético de Madrid: "Necesitamos gente como ellos"

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El Atlético de Madrid se ha encontrado con su primera piedra para la vuelta de semifinales de la Champions League contra el Arsenal. Los de Diego Pablo Simeone deberán ganar si quieren alcanzar la tan ansiada final de la Liga de Campeones en Budapest después del empate a 1 en el Metropolitano la semana pasada.

El club rojiblanco sigue aún pendiente de las pruebas médicas de algunos de sus jugadores que terminaron tocados del encuentro de ida, pero ya conocen el primer obstáculo para llegar a la final: Daniel Siebert.

Las malas estadísticas del Atlético con Daniel Siebert

Este fin de semana, la UEFA designó a Daniel Siebert como el árbitro principal del encuentro entre el Arsenal y el Atlético de Madrid. Una decisión que ya ha levantado cierto runrún entre los aficionados colchoneros viendo el pésimo historial del equipo con el alemán.

Y es que los rojiblancos han disputado tres partidos en la Champions League arbitrados Daniel Siebert. El primero de ellos data de la temporada 2021/22 en el Metropolitano contra el Liverpool, concretamente en fase de grupos, donde el equipo cayó por 3-2 con un penalti final de Mario Hermoso.

Ese mismo año, el Atlético de Madrid disputó la vuelta de cuartos de final contra el Manchester City, también en el Metropolitano, y no pudieron pasar del empate a cero, cayendo eliminado el conjunto rojiblanco. Tras el encuentro, muchos aficionados rojiblancos protestaron un posible penalti de Cancelo a Ángel Correa que no se pitó.

El encuentro más reciente fue en la ronda de octavos de final de esta misma edición, cuando visitaron el estadio del Tottenham Hotspur. El Atlético cayó derrotado por 3-2, aunque fue suficiente para pasar tras el gran resultado de la ida en el Metropolitano.

Es decir, el Atlético de Madrid suma 2 derrotas y un empate con Daniel Siebert como colegiado principal, además de que todos los encuentros fueron contra equipos ingleses.

Distinta es la suerte del Arsenal con el árbitro alemán. También han sido dirigidos hasta en tres ocasiones, pero todas ellas se han saldado con victoria de los Gunners: Sporting CP (2025/26), Dinamo Zagreb (2024/25) y Olympiacos (2020/21, Europa League).