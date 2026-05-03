Joaquín Anduro 03 MAY 2026 - 22:56h.

Vinicius decide un Espanyol-Real Madrid caliente con dos golazos

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El Real Madrid ha logrado el triunfo en su visita al Espanyol con un 0-2 en el que la gran estrella fue el hombre que fue protagonista ya desde el arranque del partido: Vinicius Jr. El brasileño anotó dos golazos para reivindicarse ante la ausencia de Kylian Mbappé en esa disputa que se ha señalado en algunas informaciones y que mantiene vivas las opciones merengues en LALIGA EA Sports evitando el alirón culé antes del Clásico.