Jorge Morán 27 ABR 2026 - 14:05h.

El Barça realizó dos pasillos y el Real Madrid uno

El sentir de la afición del Barça, que apunta al pasillo del Real Madrid: “Que la ganen en el Clásico"

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El tropiezo del Real Madrid ante el Betis y la posterior victoria del Barça en Getafe acerca un poco más el título de LALIGA EA SPORTS a los culés. Ahora las dudas están entre cantar el alirón en el Camp Nou en el Clásico o recibir el pasillo de su máximo rival. Una situación que, en parte, depende de lo que pueda hacer el Espanyol ante los blancos.

Si el Barça logra la victoria con el Osasuna el próximo sábado, los de Hansi Flick podrían coronarse como campeones en caso de que el Espanyol logre puntuar con el Real Madrid. Esto provocaría que los culés llegarían al Clásico del próximo 10 de mayo como poseedores del trofeo de LALIGA EA SPORTS y provocaría una situación compleja en el cuadro blanco con las opciones de realizar el pasillo.

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¿Cuántos pasillos históricos hubo en el Clásico?

Un pasillo en un Clásico que tan sólo ha ocurrido tres veces en la historia, dos por parte del Barcelona y uno del Real Madrid. El primero de ellos ocurrió en 1986/1988 en el Camp Nou. La 'Quinta del Buitre' llegó al duelo como campeón cuatro jornadas antes del final y recibieron la felicitación de un equipo culé que logró llevarse la victoria por dos a cero gracias a los goles de Lobo Carrasco y Lineker.

Tan sólo dos temporadas después, en 1990/1991, las tornas se cambiaron. Esta vez fue el Estadio Santiago Bernabéu el testigo del pasillo del Real Madrid a un Barcelona que lograba llevarse el primer título de liga de su historia. Una última jornada en la que los blancos, esta vez, se llevaron la victoria por la mínima con un gol de Aldana.

No fue hasta el 2007/2008 cuando se volvió a dar un pasillo en el Clásico. Otra vez en el Bernabéu, pero esta vez con el Barcelona mostrando deportividad ante el Real Madrid. Un encuentro en el que los culés perdieron por cuatro a uno, pero en el que dejaron una de las imágenes más históricas de estos enfrentamientos.