Jorge Morán 20 ABR 2026 - 15:37h.

El Barcelona cuenta con opciones de recibir el pasillo madridista

Joan Laporta reacciona al no pasillo del Real Madrid al Barça: “Estaban picados”

Compartir







Eliminados de la Champions League, las máximas esperanzas culés pasan por levantar el título de LALIGA EA SPORTS otro años más. Y aunque la idea es hacerlo cuanto antes, dentro del Barcelona miran en el horizonte la posibilidad de 'humillar' al Real Madrid en el próximo Clásico que podría llegar con el título ya decidido.

Con siete jornadas por delante y 21 puntos en juego, el colchón del Barcelona parece insalvable por el Real Madrid. Pero en el club culé no quieren relajaciones y tienen la aspiración de lograr el trofeo de campeones antes del Clásico con la intención de, más de una década después, devolver al Real Madrid lo que ocurrió en el Bernabéu.

PUEDE INTERESARTE El plan del Barça en el mercado de fichajes con la prioridad del '9' mirando a Julián Álvarez y ofertas por Koundé y Balde

Eric García y las dudas con el pasillo del Real Madrid

Hace ya unos meses que el Barcelona superó al Real Madrid con un título en juego en un día que quedará para la historia por la negativa de los blancos a realizar el pasillo al campeón. Ahora, a falta de algo menos de un mes para el Clásico, muchos dudan de sí el club blanco repetiría lo mismo.

En el caso de que ambos equipos logren vencer en todos los partidos que quedan antes del Clásico, el Barcelona podría cantar el alirón en el Camp Nou si superan al Real Madrid. Pero en el caso de que los de Arbeloa tropiecen en alguno de los partidos anteriores (Alavés, Betis o Espanyol), el Barça sería campeón antes incluso de jugarse el partido del próximo 10 de mayo.

Una situación que haría que el Real Madrid pudiera vivir una auténtica humillación realizando el pasillo a sus máximos rivales y frente a la afición contraria. Algo sobre lo que fue preguntado Eric García, quién no sabía si elegir entre ganar LALIGA en el Clásico o recibir el pasillo del club blanco. "Si nos hacen el pasillo quiere decir que ya hemos ganado LALIGA y yo quiero ganar LALIGA lo antes posible", apuntó.

Además, Eric García no quiso opinar sobre si el Real Madrid haría ese pasillo. "Al final creo que es algo que va dentro del club, de la persona misma. Cuando un rival te gana una competición o te gana una final o gana una copa creo que hay que dar un mínimo de respeto. Si fuera por nosotros haríamos el pasillo, ya fuera el Real Madrid o el rival que sea, pero si nos encontramos en esa situación ya veremos que pasa", zanjó.