Alberto Cercós García 06 JUN 2026 - 20:21h.

Jornada intensa en Vila-real para saber los cuatro mejores equipos de LALIGA FC FUTURES

Alejandro Cambriles saca pecho del método que tienen en el Real Betis y pone en valor la proyección de su equipo en LALIGA FC FUTURES

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Punto y final a una de las jornadas más importantes en LALIGA FC FUTURES. Y es que tras un primer día donde se disputó toda la fase de grupos, este sábado se han llevado a cabo tanto los octavos de final como los cuartos. Unos partidos eléctricos, con mucha magia y con varias sorpresas. Respecto a esto último, destaca las eliminaciones en octavos de equipos como Atlético de Madrid o FC Barcelona. También toca apuntar el gran papel de otros como el RCD Mallorca, el Deportivo Alavés o el Rayo Vallecano. Todo para dejar unas semifinales equilibradas y muy interesantes entre Elche CF Real Betis, Sevilla FC y Real Madrid.

El Real Betis es claramente el favorito para ganar LALIGA FC FUTURES. Los verdiblancos están en el momento más dulce posible, con una plantilla compensada, física y que juega un fútbol directo y con sentido. Gracias a ello la fase de grupos la superaron sin ningún tipo de problema y se han plantado en semifinales anotando 20 goles en total y recibiendo tan solo uno en contra. Nombres como Lipend Ombiono, Javier Secano o Jesús Heredia resuenan por Vila-real con mucha fuerza. Y es que los de Alejandro Cambriles son la sensación de este torneo: dominan prácticamente todas las facetas del juego, corroborando un trabajo bien hecho desde hace tiempo. Ganaron hace meses el Mundial en Brunete y ahora quieren repetir la gesta. En octavos ganaron 4-0 a la Real Sociedad, en cuartos 2-0 al Getafe y ahora espera al Real Madrid en semifinales.

Un Real Madrid que ha tenido un camino más complicado hasta llegar a las semifinales. Tuvo una dura fase de grupos, perdiendo ante Levante y Getafe. Aún así, lograron un billete para los octavos de final. Ahí se enfrentaron a un complicado RCD Mallorca que ganaron por la mínima; y ya en los cuartos sufrieron de lo lindo ante el Girona, marcando dos goles en los últimos minutos de partido.

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Sevilla y Elche, la otra semifinal de LALIGA FC FUTURES

Si el Betis se caracteriza por un dominio absoluto durante todo el torneo, el Sevilla ha ido de menos a más. Con paciencia, sufriendo y enfrentándose a duros rivales como Atlético de Madrid o Villarreal. Tampoco tuvo una fase de grupos sencilla, cayendo ante Osasuna. Sin embargo, los andaluces se repusieron a las dudas con trabajo y mentalidad ganadora. En octavos de final, el Sevilla sudó para vencer 0-1 al Valencia y en cuartos superó 2-0 al Alavés con un doblete de Álvaro Martínez.

Y el Sevilla tendrá enfrente al Elche. Los ilicitanos son la sorpresa del torneo sin lugar a dudas. Primero por superar una fase de grupos ante Atlético de Madrid, Sevilla o Villarreal; pero su hazaña no se queda ahí. En octavos de final tuvieron la determinación de eliminar al FC Barcelona y en cuartos hicieron lo propio ante el Rayo Vallecano. En ambas ocasiones, recurriendo a la tanda de penaltis y siendo su portero, Denis Andrei, el MVP deteniendo varios disparos desde los once metros.