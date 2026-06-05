Alberto Cercós García 05 JUN 2026 - 18:44h.

La Masia presenta su candidatura a base de talento: Destiny marca y Hugo Galdeano pone orden

Grupos y horarios de los partidos del XXXIII Torneo Nacional PAMESA LALIGA FC FUTURES que arranca en Vila-real

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El FC Barcelona está firmando una auténtica exhibición de fútbol ante el Real Oviedo en LALIGA FC FUTURES. Los azulgranas han dominado el encuentro con un contundente 5-1 que refleja a la perfección lo que está ocurriendo sobre el césped: un monólogo de posesión, calidad y talento. Los culés están desplegando un juego que recuerda a las mejores épocas de la cantera blaugrana, con circulaciones rápidas, apoyos constantes y una comprensión del juego impropia de su edad. Por momentos, el equipo evoca aquellas sociedades que marcaron una época en el Camp Nou, desde las combinaciones de Xavi Hernández y Andrés Iniesta hasta la magia desequilibrante de Leo Messi, sin olvidar la frescura y el descaro que representa hoy Lamine Yamal.

Dos nombres sobresalen por encima del resto en esta brillante actuación. Destiny ha sido el gran protagonista ofensivo del partido con un espectacular hat-trick que ha dejado sin respuesta a la defensa ovetense. El delantero ha demostrado una capacidad extraordinaria para aparecer en los espacios, definir con sangre fría y castigar cada error del rival. A su lado, Hugo Galdeano está ejerciendo de auténtico director de orquesta. El centrocampista ha firmado una actuación sobresaliente, distribuyendo el juego con criterio, acelerando cuando el partido lo requiere y asociándose con una naturalidad que recuerda a los grandes talentos surgidos de La Masia. Cada intervención suya aporta claridad y sentido a un Barcelona que juega de memoria y haciendo disfrutar a los aficionados presentes.

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El FC Barcelona se recompone con paso firme

Este resultado refuerza las opciones del conjunto azulgrana en un Grupo C que está ofreciendo una gran igualdad. El Barça arrancó su participación con una valiosa victoria por 1-2 frente al Rayo Vallecano, aunque posteriormente cayó por la mínima (0-1) ante el Valencia en un encuentro muy competido. Con este triunfo frente al Real Oviedo, los blaugranas vuelven a presentar su candidatura para estar entre los mejores del torneo. Además, todavía les queda por disputar un compromiso fundamental ante el Deportivo Alavés, un duelo que puede resultar decisivo para definir la clasificación final del grupo y las aspiraciones culés en esta edición de LALIGA FC FUTURES.