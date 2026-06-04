Grupos y horarios de los partidos del XXXIII Torneo Nacional PAMESA LALIGA FC FUTURES que arranca en Vila-real

Alberto Cercós García 04 JUN 2026 - 21:39h.

Este viernes empieza una nueva edición de LaLiga Futures, en Villarreal y con los 20 equipos de Primera División

Iker Casillas pone en valor LALIGA Futures: "Compiten y se forjan grandes jugadores"

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El XXXIII Torneo Nacional PAMESA LALIGA FC FUTURES arrancará este viernes en la Ciudad Deportiva PAMESA de Vila-real, sede del Villarreal CF, club de LALIGA EA SPORTS, reuniendo a los equipos sub-12 de las canteras de los 20 clubes que compiten esta temporada en LALIGA EA SPORTS.

El acto de inauguración tuvo lugar este jueves por la tarde en Vila-real y contó, entre otros, con la presencia de José Ramón de la Morena, presidente de la Fundación Jose Ramón de la Morena y fundador del torneo; Fernando Roig Alfonso, presidente del Villarreal CF; e Iker Casillas, leyenda de LALIGA y del Real Madrid.

El evento sirvió como pistoletazo de salida oficial para una de las competiciones de referencia del fútbol base, no solo en España, sino también a nivel mundial, que volverá a ofrecer a los aficionados una primera oportunidad para descubrir a la próxima generación de talento procedente de las canteras de LALIGA EA SPORTS.

Tres décadas después de su primera edición, LALIGA FC FUTURES se ha consolidado como uno de los grandes torneos de referencia del fútbol base a nivel mundial. La competición ha sido, a lo largo de los años, uno de los primeros escenarios en los que han empezado a brillar algunas de las grandes figuras del fútbol internacional, como Xavi Hernández, Santi Cazorla, Andrés Iniesta, Fernando Torres, Gerard Piqué, Cesc Fàbregas, Gavi, Dean Huijsen y Lamine Yamal, entre muchos otros.

Los grupos de LaLiga Futures y los horarios

Los 20 equipos participantes han quedado encuadrados en los siguientes grupos:

Grupo A : Real Madrid, Athletic Club, Getafe CF, Real Sociedad, Levante UD

: Real Madrid, Athletic Club, Getafe CF, Real Sociedad, Levante UD Grupo B : Real Betis, RCD Espanyol, Celta, Girona FC, RCD Mallorca

: Real Betis, RCD Espanyol, Celta, Girona FC, RCD Mallorca Grupo C : FC Barcelona, Valencia CF, Rayo Vallecano, Deportivo Alavés, Real Oviedo

: FC Barcelona, Valencia CF, Rayo Vallecano, Deportivo Alavés, Real Oviedo Grupo D: Atlético de Madrid, Villarreal CF, Sevilla FC, CA Osasuna, Elche CF

La competición comenzará el viernes 5 de junio a las 10:00 hora local, con la fase de grupos disputándose a lo largo de toda la jornada. Los octavos de final arrancarán el sábado 6 de junio a las 10:00 de la mañana, antes de que los cuartos de final se disputen esa misma tarde a partir de las 18:00 horas. Los partidos decisivos se jugarán el domingo 7 de junio, con las semifinales a partir de las 10:00 horas, seguidas del partido por el tercer y cuarto puesto a las 12:30 horas y de la final a las 13:00 horas.