Pablo Sánchez 04 JUN 2026 - 19:46h.

Las dos opciones de García Pimienta para volver a LaLiga

Hasta 25 jugadores tienen contrato en vigor

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El director deportivo del Girona, Quique Cárcel, ha explicado este jueves que la llegada del nuevo entrenador no será cosa de "dos días" y que el anuncio llegará "durante el mes de junio", y ha afirmado que la plantilla que el próximo curso competirá en LALIGA HYPERMOTION se empezará a construir cuando el club firme a dicho técnico.

Cárcel ha explicado en rueda de prensa que estaba "convencido" de que, si el equipo se salvaba, Míchel Sánchez, que ha fichado por el Ajax, podría seguir dirigiendo al primer equipo gerundense, pero ha precisado que "el fútbol tiene sentido común y cuando hay un descenso, y él tiene capacidad para irse a clubes importantes, no hay debate".

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En cuanto al relevo del técnico madrileño, Cárcel ha reconocido que está trabajando "con muchas situaciones" y que hay que buscar "al conductor ideal para trabajar sobre todo los aspectos mentales sabiendo de la dificultad y el crecimiento y el nivel de Segunda División".

Cárcel ha señalado que el Girona tiene 25 jugadores bajo contrato y una plantilla con "mucho valor" y ha destacado que su idea "es mantener el máximo posible de jugadores que nos pueden dar los objetivos si no vienen ofertas que realmente tengan sentido".

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"Ya digo hoy que será un mercado difícil, antes de que nadie empiece a decir que no hacemos nada o que estamos en casa. Yo podría hacer un equipo para Segunda en 20 segundos, pero no es lo que la gente querría y los jugadores que harían que pudiéramos subir. Esto no es el Fantasy. Si esto fuera el Fantasy haríamos un equipazo y no jugaríamos en Segunda. Estaríamos en la Champions, pero esto la gente no lo entiende", ha argumentado.

También ha destacado que la base es "buena" y que el club debe volver "donde tiene que estar", en Primera, y debe "aprovechar" que tendrá uno de los presupuestos más altos de Segunda. Con todo, ha pedido "disculpas" por ser el "máximo responsable deportivo" del descenso a LALIGA HYPERMOTION y ha reconocido que siente que el equipo y el cuerpo técnico estaban capacitados para lograr la salvación.

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En este sentido, ha añadido que después del descenso tuvo "una sensación de vacío y tristeza y de querer dejarlo porque fue un momento muy duro", pero está preparado para "mirar adelante" y crear la nueva plantilla. "El Girona es como un hijo para mí y no lo abandonaré nunca, si no es que el hijo me quiere dejar a mí. Sé que hay mucha gente que no tiene ganas de seguir con Quique Cárcel, pero yo lucharé por el Girona", ha asegurado.

En cuanto a nombres propios, no quiso mojarse sobre el futuro de Stuani. "No hablaré de ningún nombre propio. Ya he dijo que depende del nuevo entrenador. Hay jugadores que no tienen contrato y se podría plantear la renovación, otros que vienen cedidos y son interesantes pero depende del entrenador. La idea es dar herramientas al míster".

El descenso, un "duro golpe" para Pere Guardiola

Por su parte, el presidente del consejo de administración, Pere Guardiola, ha admitido que el descenso supone un "golpe durísimo" y que "hemos fallado. Nuestro compromiso es volver a Primera y si podemos volver en un año mejor que en dos. Sabemos lo que cuesta y lo difícil que es, pero podemos hacerlo", ha asegurado.

Guardiola ha explicado que el inicio de la temporada fue "duro", con un balance de tres puntos de 21, y que luego pudo "salir" de esa situación, pero que las lesiones de Marc-André ter Stegen y Vladyslav Vanat "han penalizado muchísimo" y que "el cuatro de 24 en el último tramo nos ha matado".

"Hemos estado muy cerca. Lo hemos tenido en nuestras manos hasta el último minuto del último partido", ha lamentado el presidente del consejo de administración del club. También ha reivindicado el trabajo realizado en esta década hasta el punto de alcanzar la Liga de Campeones hace dos temporadas y ha afirmado que el compromiso de los accionistas con el club es "máximo".

Los ingresos bajarán un 50% por el descenso

"Hemos invertido continuamente y no hemos sacado ni un euro ni en forma de dividendo ni de ninguna otra y cuando el club lo ha necesitado siempre se ha hecho un esfuerzo", ha añadido. Asimismo, el director general, Ignasi Mas-Bagà, ha explicado que los ingresos bajarán un 50%, de 75 millones a 37, incluyendo unos 17 millones por los ingresos por el descenso, mientras que el presidente, Delfí Geli, ha añadido que han hecho "un paso atrás", pero quieren que solo sea eso: "un paso atrás y corto y que el Girona vuelva lo más pronto".