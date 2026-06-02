El técnico firma con el Ajax hasta 2028

Así están los banquillos de LaLiga 26/27: ocho salidas confirmadas, seis vacantes y dos dudas

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Ya es oficial: Míchel Sánchez firma por el Ajax. El club neerlandés ha confirmado este martes la llegada del técnico madrileño, que aterriza en la Eredivisie tras un lustro dirigiendo al Girona FC, con el que llegó a tocar el cielo disputando la Champions League para, meses más tarde, acabar en los infiernos de Segunda División.

"El Ajax ha llegado a un acuerdo con Miguel Ángel Sánchez Muñoz, conocido como Míchel, para su traspaso a Ámsterdam. Míchel ha firmado un contrato como entrenador por dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028", ha informado el club de Ámsterdam.

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A sus 50 años, el madrileño se embarca en el reto más ambicioso de su carrera tras una década creciendo en los banquillos del fútbol español. Debutó como técnico en el Rayo en 2018 y dos años más tarde se marchó al Huesca, donde duró un año y medio. Fue entonces cuando llegó la oportunidad de su vida: la llegada a Gerona.

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Aterrizó en Montilivi en verano de 2021 con el equipo en Segunda División. Consiguió el ascenso a Primera en su primer año y la permanencia en la máxima categoría durante tres temporadas consecutivas, entre las que se incluye una histórica clasificación para la Champions tras acabar tercero en LaLiga, por delante del Atlético, en 2024. A partir de ahí, empezó la caída de un equipo que hace poco más de una semana consumó su inesperado descenso a Segunda.