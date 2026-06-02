Vía libre para el primer fichaje del Real Zaragoza tras descender a Primera RFEF

Fran Fuentes 02 JUN 2026 - 19:41h.

Su club ha anunciado de manera oficial la desvinculación del jugador

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El Real Zaragoza tiene a tiro el primer fichaje de la temporada 2026/27, que afrontará tras haber descendido a Primera RFEF. Más allá de la criba masiva que pretenden hacer en la plantilla, hay novedades en forma de llegadas. Y es que la AD Ceuta ha anunciado la desvinculación de Rubén Díez, más conocido como Jamelli. El mediocentro zaragozano se ha despedido del club caballa en las últimas horas y se marcha de la ciudad autónoma para afrontar su nuevo destino, que pasa por el Ibercaja Estadio.

De este modo, el cariño de la AD Ceuta a la hora de despedirse de Rubén Díez evidencia un cariño muy especial hacia el futbolista, cuya llegada al Real Zaragoza ya estaba perfilada. De este modo, el mediocentro se convertirá en el primer refuerzo del conjunto blanquillo en su etapa fuera del fútbol profesional. En este sentido, el jugador llegará siendo una de las piezas fundamentales para la permanencia del Celta, y destapándose como un futbolista decisivo, logrando marcar cinco goles y servir dos asistencias en 29 partidos.

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De este modo, el Ceuta afronta un verano complicado, con varios jugadores que han rendido a buen nivel y que pueden salir en las próximas semanas. Uno de ellos, Youssef Lachhab, ya se ha vinculado al Real Oviedo.

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Por contra, el Real Zaragoza también trata de acelerar la planificación deportiva. Lalo Arantegui tiene varios frentes abiertos, desde la portería hasta la delantera. El fichaje de Jaume Jardí, extremo del Nàstic de Tarragona, también está a punto, por lo que la entidad blanquilla tiene ya avanzadas dos incorporaciones, pocas semanas después de consumar el descenso a Primera RFEF. De este modo, el club es consciente de sus limitaciones, tanto a nivel de mercado porque no muchos querrán embarcarse en la categoría de bronce del fútbol español, así como en materia de salarios. Y es que la entidad no puede acercarse a lo que pagaba en LALIGA HYPERMOTION, lo cual, precisamente la pasada temporada, no era mucho.