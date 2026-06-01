Pablo Sánchez 01 JUN 2026 - 11:50h.

Cruces confirmados, fechas y horarios de los play off de ascenso a LALIGA EA Sports

La UD Las Palmas, rival en el play off

Compartir







El Real Zaragoza puso punto y final a una nefasta temporada con una derrota frente al Málaga en el Ibercaja Estadio. Un encuentro intrascendente ya para los intereses blanquillos y en el que el conjunto andaluz se jugaba el play off. Tras el partido, más tiempo para la reflexión sobre esta tragedia futbolística. Entre todas las opiniones emanó la del técnico del cuadro blanquiazul para mandar un mensaje de optimismo al club de cara al futuro.

Funes, en rueda de prensa, expresó su tristeza por la situación tan complicada que está atravesando el Zaragoza y aprovechó para explicarles en qué les puede servir este descenso de cara al futuro. "Partido complejo por la situacion del Zaragoza. Desearles mucha suerte. A Zaragoza en concreto esto le va a dar la oportunidad de llegar con más impulso. Tienen que aprovecharlo, tengo muchos amigos aquí. Ojalá que sean capaces de volver pronto y más fuertes", expresó el míster ante los micrófonos.

PUEDE INTERESARTE Lalo Arantegui busca talento en la mediapunta del Zaragoza: un fichaje con experiencia internacional

La rueda de prensa de Funes

El entrenador del Málaga ha advertido este domingo, tras sellar el pase de su equipo al play off, que el conjunto andaluz entra ahora "en un formato nuevo" que va a "tener que pelear". Así se ha referido, en la rueda de prensa posterior al duelo, a las eliminatorias que le esperan a su equipo: "Hoy no hay un final de nada, sino el principio de algo y eso es una idea que nos tenemos que meter en la cabeza; lo vamos a hacer, estamos convencidos", ha observado. "Y a partir de ahora -ha continuado- sabemos que entramos en un formato nuevo que vamos a tener que pelear".

A las eliminatorias llega el Málaga tras vencer en un partido "de mucha tensión", en el que los jugadores de Funes "se han mantenido firmes" y han sido capaces "de sacarlo adelante". También ha agradecido la presencia de, según ha estimado, "casi 1.500 personas" que se han desplazado hasta la capital aragonesa para apoyar a su equipo.

"Ahora tenemos que centrarnos en el siguiente partido, que, afortunadamente, después de lo de hoy, va a ser el más importante del año", ha subrayado. En ese cruce le espera Las Palmas, un adversario que atesora "un talento descomunal" que, ha avisado, su escuadra deberá controlar.

PUEDE INTERESARTE Cuánto dinero ingresa cada equipo según su clasificación y posición final en LALIGA HYPERMOTION

Y, aunque el Málaga ha vencido en las dos ocasiones que se ha cruzado con el conjunto insular, el técnico ha aseverado que haber conseguido algo alguna vez "no te asegura que puedas volver a lograrlo", por lo que ahora los andaluces empiezan "de cero". De esta forma, ha vaticinado que deberán ofrecer su mejor versión y aprovechar los momentos que tengan en los partidos "porque, probablemente, la eliminatoria esté en una línea muy fina"