Redacción ElDesmarque Madrid, 01 JUN 2026 - 10:58h.

El tenista murciano se divierte durante la recuperación de su lesión de muñeca

El sentido mensaje de Carlos Alcaraz a Jannik Sinner tras caer en Roland Garros: "Me ha roto el corazón"

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La recuperación de Carlos Alcaraz empieza a dejar imágenes que invitan al optimismo. Después de varias semanas apartado de la las pistas por una lesión en la muñeca derecha que le ha hecho ausentarse de Roland Garros, el murciano ha sido visto disfrutando en una playa de Portugal jugando al fútbol. El tenista había anunciado que tampoco iba a estar en Wimbledon, pero este vídeo divirtiéndose con sus amigos sin la férula que protegía su muñeca derecha ha ilusionado a muchos aficionados del jugador español e invita a creer que su recuperación está yendo mejor de lo previsto.

Hace pocas semanas, Alcaraz seguía utilizando la férula en su día a día y este vídeo sin la protección de su articulación es algo positivo de cara a una posible vuelta a las pistas para Wimbledon. Tanto el entorno del tenista como él, no se han pronunciado al respecto y la última información que se conoce de su lesión es la que comunicó el propio jugador hace varios días, donde dijo que no estaba preparado para disputar los dos torneos de hierba más importantes del año.

Carlos Alcaraz se divierte jugando al fútbol en la playa sin la férula de su muñeca

El murciano se lesionó en la muñeca derecha durante el Conde de Godó y eso le ha hecho perderse uno de los cuatro Grand Slams de la temporada. Además, el jugador español también anunció que no iba a estar preparado para los torneos de Queen's y Wimbledon. Alcaraz sigue recuperándose de su lesión y ha sido visto jugando al fútbol en una playa de Portugal junto a sus amigos. Lo llamativo del vídeo es que Alcaraz se mueve con normalidad y sin molestias aparentes y ya no tiene la férula que protegía su articulación.

¿Podrá estar Carlos Alcaraz en Wimbledon?

El jugador español comunicó hace varios días que no iba a competir en los torneos de Queen's y Wimbledon. "Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen’s y Wimbledon. Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguimos trabajando para volver lo antes posible", dijo a través de su cuenta de Instagram.

Rafa Nadal aconsejó a Alcaraz que tomara la mejor decisión para su carrera ya que tuvo la misma lesión en 2014 y 2016 y le aseguró que "no es crónica". La vuelta a las pistas está en manos del jugador y de su equipo pero, el vídeo jugando al fútbol en la playa sin la férula de su muñeca derecha y con aparente normalidad, invita al optimismo y a creer que el jugador pueda estar preparado para el 29 de junio, que es cuando empieza el tercer Grand Slam de la temporada.