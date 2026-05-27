Redacción ElDesmarque Madrid, 27 MAY 2026 - 12:09h.

El jugador murciano ha hablado sobre su proceso de recuperación y ha dejado varias reflexiones llamativas

El consejo de Rafa Nadal a Carlos Alcaraz por su lesión de muñeca: "Yo me la rompí dos veces"

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Carlos Alcaraz continua recuperándose de su lesión y ha hablado de este proceso en el evento en directo en Murcia de la Fundación Princesa de Girona. El tenista español, que debería estar compitiendo en Roland Garros ahora mismo si no hubiera tenido la lesión de su muñeca, ha explicado como está siendo su recuperación. El de El Palmar confirmó hace unos días que también se perderá Wimbledon y solo podrá aspirar a un Grand Slam esta temporada, que será el Open de Estados Unidos a partir del 30 de agosto. Alcaraz, se ha abierto por primera vez sobre como está viviendo esta etapa de su carrera y ha dejado varias reflexiones llamativas.

Carlos Alcaraz y su consejo a los jóvenes

El tenista murciano aprovechó el público joven que acudió al evento y les dejó una inspiradora reflexión. "Paciencia. Cuando tenía 14 años, tenía cero paciencia, quería las cosas de hoy para mañana. Quería ganar siempre, que las cosas funcionaran y saliesen a la perfección y les diría que tengan paciencia", explicó Alcaraz. El español también quiso destacar la importancia del proceso. "Lo bonito es el camino. Ir a una competición y que no te salga, ver que fallas. Como te levantas, como vuelves al día siguiente a intentarlo, eso es lo bonito. Que disfruten del camino, que se lo pasen bien en lo que están haciendo porque el día de mañana lo pondrán en valor y se llenarán de orgullo", confesó.

Carlos Alcaraz y el drama de ver Roland Garros desde su casa

El actual número 2 del mundo fue preguntado por la lesión que le ha impedido estar en Roland Garros y Wimbledon y explicó lo difícil que está siendo. "Es frustrante. Los torneos y las competiciones siguen y desde casa estoy viendo los resultados, a mis rivales competir… los torneos en los que yo quería estar participando", reconoció Alcaraz. El tenista español, sin embargo, se mostró optimista y espera que el futuro sea mejor. "Todo pasa por algo, siempre lo digo. No hay mal que por bien no venga. Yo creo que el destino me tendrá algo preparado para cuando vuelva, algo bonito". Finalmente, expuso varias de las cosas que está valorando en su proceso de recuperación y que le hacen seguir creyendo. "Ahora valoro muchísimo el hecho de quedarme en casa, con la familia y con mis amigos. Cuando vas compitiendo y viajando, creo que eso no lo valoras tanto y no le das importancia a las cosas sencillas de tu día a día", concluyó.