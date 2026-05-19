Jorge Morán 19 MAY 2026 - 16:33h.

Greg Rusedski pide paciencia a Carlos Alcaraz

Desvelan hasta cuándo podría estar fuera por lesión Carlos Alcaraz en el peor escenario: "Si está cronificada..."

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Ya es oficial: Carlos Alcaraz renuncia a Wimbledon. El tenista español no quiere correr ninguna prisa con su recuperación y, tras anunciar que no estará en Roland Garros, ha confirmado también a través de sus redes sociales que tendrá que renunciar a la gira de hierba, por lo que no estará en el torneo de Londres, lo que supone un duro golpe para la organización.

"Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen’s y Wimbledon. Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguimos trabajando para volver lo antes posible", ha escrito el murciano a través de su cuenta de Instagram.

Fue en el Conde de Godó cuando Alcaraz decidió retirarse por una lesión en su muñeca derecha. "Es más grave de lo que pensaba", dijo el español. Tras ello, su ausencia se ha dado también en el Mutua Madrid Open y en Roland Garros, renunciando a lo que quedaba de tierra batida. Y ahora, además, esa recuperación se alargará y tampoco estará sobre la hierba.

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El consejo a Carlos Alcaraz con su lesión

Carlos Alcaraz es uno de los mejores tenistas del momento, por lo que su baja en los torneos más importantes es siempre una mala noticia para los aficionados. Y ante esta situación, muchos han sido los que han querido aconsejarle que pare el tiempo necesario. Uno de ellos el ex tenista británico Greg Rusedski.

"No creo que Alcaraz vaya a regresar para Wimbledon este año. No volverá hasta que esté listo", comentó durante una entrevista en un pódcast. "Siempre extrañamos a Carlos, pero está haciendo lo correcto. La salud es tu patrimonio. No quiero que le ocurra lo mismo que a Juan Martín del Potro, que regresó demasiado pronto, sufrió demasiadas lesiones de muñeca y nunca logró explotar su enorme potencial", le aconseja el tenista que un día llegó a ser número 4 de la ATP.

Sus próximas ausencias abren un poco el camino a sus rivales, sobre todo a un Djokovic que quiere volver a llevarse el título tanto en París como en Londres. "Nunca lo subestimes. Si Novak está sano y su cuerpo responde, puede vencer a cualquiera. Todavía es así de bueno", explicó en su canal de YouTube 'Off Court with Greg'.