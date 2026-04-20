La imagen de Carlos Alcaraz con el antebrazo inmovilizado que preocupa y mucho

Javi Rayo 20 ABR 2026 - 15:25h.

Una preocupante imagen de Carlos Alcaraz se ha hecho viral en las últimas horas

Los vaciles de Sabalenka a Paula Badosa en Madrid: "Vamos, mueve esas piernas, chica"

Compartir







Tras retirarse del Conde de Godó por una lesión en el antebrazo y anunciar que no estará en el Mutua Madrid Open que ya se juega en la capital de España, todo el mundo estaba pendiente de ver la primera imagen de Carlos Alcaraz. Y los primeros indicios no son demasiado halagüeños. En las últimas horas se ha hecho viral en redes sociales una fotografía en la que aparece el tenista murciano junto a una mujer y en ella se puede ver el antebrazo del campeón español totalmente inmovilizado.

¿Cuándo volverá Carlos Alcaraz?

Una imagen que corrobora las palabras de Feliciano López Onda Cero donde ponía en seria duda la presencia de Carlos Alcaraz en Roma -siguiente torneo de tierra batida tras el Mutua Madrid Open- y el peligro de que el campeón murciano acabe incluso perdiéndose Roland Garros. Lo que está claro es que, aunque en un primer momento parecía una pequeña lesión, el percance en el brazo derecho de Carlos Alcaraz es mucho más serio de lo que se pensaba.

Carlos Alcaraz tiene por delante menos de un mes para recuperarse si quiere llegar al Máster de Roma (del 4 al 17 de mayo) y poco más de un mes si prefiere ser cauto y poner todos los huevos en la cesta de Roland Garros (23 de mayo al 7 de junio) y donde buscará volver a ser campeón. Todo ello mientras este lunes ya se ha hecho oficial la pérdida del primer puesto del ranking ATP en favor del italiano -y máximo rival del momento para Carlitos- Jannik Sinner.