"Tengo que borrarme para que no me perjudique en el futuro", ha declarado el español

Sinner celebra el número 1 tirándose a una piscina... ¡y Carlos Alcaraz lo graba en vídeo!

Compartir







Malas noticias con Carlos Alcaraz. El español ha anunciado este miércoles en sala de prensa que se retira del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofe Conde de Godó debido a una lesión en la muñeca derecha. Una lesión que, según él mismo ha contado, "es más grave de lo que pensaba" y que ha encendido todas las alarmas para los próximos torneos de la temporada.

El murciano ya tuvo que ser atendido en el partido de su debut con el finés Otto Virtanen, a quien acabó ganando por 6-4 y 6-2. Este miércoles, dos días más tarde de ese triunfo, ha confirmado que no se presentará en el siguiente encuentro.

"Es raro y difícil sentarme aquí por segunda vez para comunicar que no voy a poder seguir en el torneo", ha anunciado Alcaraz en una breve comparecencia desde la sala de prensa. "La lesión en la muñeca es más grave de lo que pensábamos y tenemos que tratarla. Espero volver a las pistas lo antes posible, pero tengo que borrarme para que no me perjudique en el futuro", agregó el murciano.