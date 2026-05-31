Cruces confirmados, fechas y horarios de los play off de ascenso a LALIGA EA Sports

Joaquín Anduro 31 MAY 2026 - 20:31h.

Así quedan las eliminatorias de ascenso

Cuánto dinero ingresa cada equipo según su clasificación y posición final en LALIGA HYPERMOTION

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La última jornada de LALIGA HYPERMOTION ha finalizado este domingo certificando los cuatro equipos que se enfrentarán en el play off de ascenso a LALIGA EA Sports. Almería y Castellón se medirán por un lado y, por el otro, Málaga y Las Palmas para dirimir qué equipo se sumará al Racing de Santander y al Deportivo de La Coruña camino de LALIGA EA Sports.

El conjunto almeriense, que concluyó tercero tras imponerse este domingo por 1-0 al Valladolid, visitará el próximo sábado a las 21:00 el campo del Castellón, que logró el último billete en juego para la promoción al doblegar por 2-1 al Eibar. Los dos tuvieron que esperar hasta el último minuto pero terminaron logrando el pase pese a que los indálicos llegaron a verse fuera.

Por su parte, el Málaga, cuarto clasificado, tras vencer este domingo por 0-2 al Zaragoza, se medirá el próximo domingo (21:00) en el estadio de Gran Canaria con Las Palmas, que concluyó quinto tras vencer por 1-2 al Deportivo de La Coruña. Los dos conjuntos se pusieron pronto por delante pero, sobre todo los canarios, tuvieron que aguantar ante las embestidas del Dépor.

Los encuentros de vuelta se disputarán el martes 9 de junio (21:00) en el UD Stadium de Almería, y el miércoles 10 de junio (21:00) en La Rosaleda de Málaga.

La final, con una plaza de ascenso en juego, tendrá lugar el domingo 14 (21:00) y el sábado 20 (21:00). La ida se jugará en el campo del equipo peor clasificado y la vuelta en el del mejor situado al finalizar la primera fase liguera.

Fechas y horarios de los play off de ascenso

- Semifinales, ida:

Sábado 6 de junio: Castellón-Almería (21.00)

Domingo 7 de junio: Las Palmas-Málaga (21.00)

- Semifinales, vuelta:

Martes 9 de junio: Almería-Castellón (21.00)

Miércoles 10 de junio: Málaga-Las Palmas (21.00)

- Final, ida:

Domingo 14 de junio: Almería o Castellón - Málaga o Las Palmas (21.00)

- Final, vuelta:

Sábado 20 de junio: Almería o Castellón - Málaga o Las Palmas (21.00).