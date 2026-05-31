eldesmarque.com 31 MAY 2026 - 18:15h.

Negó que hubiera un puñetazo, como se llegó a publicar

Florentino Pérez y Enrique Riquelme comparten escenario en Valdebebas sin cruzarse palabra

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Aurélien Tchouaméni ha hablado por primera vez sobre el incidente que protagonizó junto a Fede Valverde en el vestuario del Real Madrid. Desde la concentración de Francia, el centrocampista francés reconoció que hubo un conflicto entre ambos, pero negó algunas de las versiones que circularon tras salir a la luz el episodio y aseguró que su relación con el uruguayo está completamente normalizada.

Tchouaméni niega una agresión a Valverde

El internacional francés fue preguntado por la polémica que desveló MARCA y que acabó derivando en una sanción histórica del Real Madrid para ambos futbolistas.

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Tchouaméni admitió que ocurrieron hechos dentro del vestuario, pero criticó la dimensión que alcanzó el asunto una vez trascendió públicamente: "Evidentemente pasaron cosas. Se magnificó porque salió en los medios de comunicación y cuando juegas en el Real Madrid eso crea una gran reacción".

El francés fue especialmente contundente al referirse a algunas informaciones publicadas en las semanas posteriores: "Leí que hubo una pelea y que le había dado un puñetazo... pero no fue el caso, aunque no entraré en detalles".

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"No hay problemas con Fede"

Más allá de aclarar lo sucedido, Tchouaméni quiso dejar claro que el conflicto pertenece al pasado y que ambos siguen compartiendo el mismo objetivo en el club blanco: "La vida sigue. Con Fede tenemos un objetivo común: ganar títulos con el Real Madrid".

El mediocentro insistió en que actualmente no existe ningún problema personal entre ambos y que incluso podrían verse las caras durante el Mundial defendiendo a sus respectivas selecciones: "No hay problemas y si me enfrento a él en el Mundial nosotros tendremos ganas de ganar con Francia. En el aspecto personal no hay problemas ahora mismo con él".

Durante su comparecencia también tuvo palabras para Kylian Mbappé, al que definió como un líder dentro y fuera del campo, y felicitó al PSG por conquistar su segunda Champions League: "Creo que merecieron ganarla. Estamos contentos por ellos y les felicitamos".