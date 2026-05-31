David Torres Valencia, 31 MAY 2026 - 09:09h.

Entra y vota qué harías de cara a la planificación para la próxima temporada

Notas del Valencia CF en la 25-26: ocho suspensos, dos notables y un sobresaliente

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La temporada se terminó y es la hora de hacer balance. El Valencia CF no entrará en Europa la temporada que viene a pesar de ganarle al FC Barcelona, vigente campeón, en la última jornada y confirmará así su período más largo en sus 107 años de historia sin estar en la élite del fútbol europeo. Es sólo una mancha más en la dura trayectoria deportiva con Peter Lim al frente de la gestión del club, todo y que hace un año la delegara en Kiat Lim. Con todo, los que juegan son los futbolistas y sobre ellos hay que decidir si siguen o no.

ElDesmarque ha puesto notas a los futbolistas, la prensa valenciana ha emitido su juicio sobre la temporada y ha puesto nota a la campaña de los de Carlos Corberán quienes, pese a llegar a la última jornada con opciones reales de entrar en competición europea, ha sido una temporada decepcionante. Con una primera vuelta de suspenso total en la que el Valencia flirteó seriamente con el descenso y una segunda vuelta de Champions que, aunque no le ha permitido garantizarse la permanencia hasta una jornada antes del final sí que consolidó al equipo un año más en la élite.

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Las preguntas para la reflexión

¿Es suficiente mérito para los futbolistas y para el entrenador? ¿Deben continuar los que acaban contrato en el equipo? ¿Deben renovarse a aquellos futbolistas que llegaron cedidos y se pueden volver a quedar? ¿Hay que dar salidas? ¿Cuántas? Son preguntas que en ElDesmarque nos hacemos y queremos que nuestros lectores contesten.

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Y la mejor forma de hacerlo hemos pensado que sea sometiendo a votación que futbolistas y qué no vería el seguidor valencianista la próxima temporada en Mestalla, la última del Coliseo valencianista .

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Voten, pues, en la encuesta y ayuden a Ron Gourlay y a Carlos Corberán a perfilar la plantilla que despedirá el templo Che y que debería, esta vez sí garantizar que el estreno del N estalla será en primera división y con competiciones europeas. En sus manos, mejor dicho en sus botas, está.