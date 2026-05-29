Europa en el Nou Mestalla, Corberán y fichajes: las líneas maestras del segundo año de Ron Gourlay y los fichajes del Valencia CF

Se cumple un año de Gourlay en Mestalla; Corberán, Kiat Lim y Ron Gourlay, un tridente que no se romperá

Las seis medidas más urgentes que debe tomar Ron Gourlay para empezar el mercado de fichajes del Valencia CF

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ValenciaEl Valencia CF, como ha venido informando ElDesmarque, ha aprovechado esta primera semana para hacer análisis de la temporada y trazar las líneas maestras para el mercado con un objetivo claro: acabar en Europa la temporada próxima con la inauguración del Nou Mestalla. En el día que se cumple el primer año de Ron Gourlay en Valencia CF, el club, entre bastidores, se marca alcanzar las competiciones europeas la temporada que viene como objetivo principal para la próxima temporada. Eso marcará las decisiones más importantes. Así, la idea sigue siendo apretar para firmar a Guido, no negociar la salida de jugadores trascendentales como Javi Guerra.

Fichajes

En ese sentido, para conseguirlo, el club se ha puesto ya manos a la obra y la confección de la plantilla irá encaminada en aumentar el nivel y comenzar LALIGA con un cambio de mentalidad. Es decir, la idea es dar salidas y confeccionar media docena de llegadas para apuntalar a un equipo que, aunque no estuvo salvado hasta la penúltima jornada, pero sí que es cierto que en la última peleó por la Conference League. En el Valencia CF, no obstante, son conscientes de que no es suficiente, que el modelo es el mercado de fichajes de invierno, dónde llegó Umar Sadiq; cuatro goles; Unai Núñez, 13 partidos; y el propio Guido, cuatro goles y un liderazgo incontestable. Llegaron Dieng y De Haas ya, pero el club, como ya publicó ElDesmarque, quiere hacer dos más antes incluso de que empiece la temporada.

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Confianza total en Corberán

A pesar de lo sucedido en Mestalla, donde la afición ha pedido en varias ocasiones la dimisión de Carlos Corberán, el club no duda. Hay confianza absoluta en que le va a dar continuidad a la segunda vuelta de Champions. El club no se plantea en ningún caso la destitución del técnico de Cheste. Es más, hay fundadas sospechas de que la entidad, en busca de la estabilidad que ya dijo Gourlay en primavera, le amplíe el contrato al técnico valenciano para confirmar lo que ahora se desliza.

La apuesta es arriesgada, porque va contra un sector de la afición amplio, pero el Valencia la tiene clara. Falta plasmar esa renovación, no confirmada oficialmente pero que podría ser por dos años más.

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La meta: Estrenar el Nou Mestalla en Europa

Todos estas líneas maestras tienen un único objetivo: El Valencia CF quiere inaugurar el nuevo estadio jugando competición europea. Gourlay se marcó cuatro mercados para conseguirlo. En el primero no estuvo nada acertado y los Danjuma, Raba y Santamaría no dieron la talla. Por el contrario, en invierno mejoró con Guido, Sadiq y Unai Núñez. Le quedan dos mercados, este de verano es vital. Y el Valencia CF lo sabe. O empieza bien el curso, o Europa será una quimera. De momento, el Valencia CF batirá su récord histórico fuera de Europa en sus más de cien años de vida.