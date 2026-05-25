Mestalla se despedirá sin Europa: El Valencia CF de Lim supera su peor racha histórica que data del descenso

En septiembre acumulará el mayor número de días fuera de Europa en la historia: siete temporadas ya

Miles de valencianistas marchan y se manifestan contra Peter Lim: "Sobran los motivos"

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ValenciaEl Valencia CF no entrará en Europa la temporada que viene a pesar de ganarle al FC Barcelona, vigente campeón, en la última jornada y confirmará así su período más largo en sus 107 años de historia sin estar en la élite del fútbol europeo. Es sólo una mancha más en la dura trayectoria deportiva con Peter Lim al frente de la gestión del club, todo y que hace un año la delegara en Kiat Lim.

Es, sin duda, un nuevo récord negativo para Peter Lim que firmará ya su octava temporada sin entrar en Europa desde que hace once años se convirtiera en máximo accionista de la entidad. De ellas, las siete últimas de forma consecutiva y tres luchando casi hasta el final por evitar el descenso.

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El récord histórico se consumará en septiembre

El Valencia enlazará siete temporadas seguidas sin clasificarse a Europa, su récord histórico, y sumará nueve de las doce campañas de Peter Lim como máximo accionista sin acceder a competición europea, tras haberse clasificado en 16 de las 17 anteriores a la llegada del magnate singapurense al club.

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El club, de hecho, encadenará su mayor racha de días seguidos sin disputar un encuentro de este tipo de torneos, pues suma más de 2.200 días sin jugar competición europea, por lo que durante el verano superará los 2.373 días que acumuló entre 1983 y 1989. En concreto, el récord se consumará el próximo 9 de septiembre.

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El último partido europeo, en pandemia

El Valencia disputó su último encuentro europeo el 10 de marzo de 2020, en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones del curso 2019-20, pero desde entonces el club de Mestalla ha estado más preocupado por mantener la categoría que por entrar en Europa.

Ahora mismo, el club ya vive su segunda mayor racha sin jugar en Europa, por encima de los 2.135 días que sufrió entre 1972 y 1978. No obstante, el hecho de no clasificarse a competiciones europeas por séptima campaña consecutiva provocará que éste que vive sea el periodo más largo sin pisar Europa.

Desaparecido del ranking UEFA: un pasado glorioso

En este lapso, el Valencia ha desaparecido del 'ranking' UEFA y encadenará una nueva temporada más sin entrar en Europa, lo que contrasta con su historia continental.

El Valencia es uno de los catorce clubes con al menos siete títulos europeos, puesto que ha ganado dos Copas de Ferias, una Recopa, una Copa de la UEFA, dos Supercopas de Europa y una Copa Intertoto, además de dos finales de Liga de Campeones.