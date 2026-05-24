David Torres 24 MAY 2026 - 11:00h.

Habla de continuidad y orgullo

Tres jugadores se sobrepusieron a los pitos y se despidieron dando la vuelta a Mestalla: El adiós de Comert

Compartir







El Valencia CF remontó este sábado el tanto inicial del culé Robert Lewandowski con los goles de Javi Guerra, Luis Rioja y Guido Rodríguez, todos ellos en la segunda mitad, pero la victoria no le sirvió para entrar en Liga Conferencia, ya que Getafe y Rayo Vallecano ganaron sus partidos.

Esta victoria hizo que el conjunto valenciano alcanzase los 49 puntos y cerrase la Primera División 2025-26 en el noveno puesto, dos puntos por detrás de la séptima posición que daba acceso a Conference League. Por su parte, el flamante campeón encajó su segunda derrota en las tres últimas jornadas ligueras y abrochó el curso con 94 puntos en su haber.

Fue un gran partido ante un Barça descafeinado pero que, por momentos, hizo que el valencianismo se sintiera orgulloso de su equipo, pero que también mostrara su malestar por la temporada vivida. Así, hubo una manifestación previa contra Peter Lim y su gestión, incluido Kiat Lim, por supuesto, como presidente. También hubo un enfrentamiento entre aficionados y la policía y, durante el choque y al final del choque, hubo pitos y cánticos contra la propiedad.

PUEDE INTERESARTE Enfrentamientos entre la policía y aficionados del Valencia CF fuera de Mestalla: lanzamiento de objetos y carreras

El mensaje de Kiat Lim

En este escenario, Kiat Lim, presidente del club, ha compartido en su instagram una foto del marcador del encuentro (3-1) y un mensaje de futuro en su instagram oficial. "Lo dimos todo, jugamos como guerreros. Muy orgullosos de cómo nos presentamos hoy. Seguimos trabajando".

A priori, el joven mandatario, hijo de Peter Lim -máximo accionista de la entidad- no parece disgustado por quedarse fuera de Europa ni afectado por el movimiento social en su contra y su "seguimos trabajando" se puede interpretar como que habrá continuidad en el proyecto deportivo con Carlos Corberán.