Dimitrievski espera que el Valencia CF lo fiche y jugar en Europa: "Estoy feliz aquí y se me nota"

David Torres 24 MAY 2026 - 09:02h.

"Si nosotros mejoramos la primera vuelta de este año y hacemos una segunda vuelta igual, nosotros vamos a estar en Europa"

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ValenciaStole Dimitrievski será el primer fichaje del Valencia CF para la temporada que viene tal y como ha venido informando ElDesmarque. Falta ejecutar la opción de compra. Se lo ha ganado sobre el césped con una segunda vuelta magnífica y lo pide a gritos. Ante el FC Barcelona fue de los mejores, una vez más, y al acabar, más tranquilo, pidió en sala de prensa que el Valencia CF lo fiche (pagando medio millón de euros lo tendrá atado por dos temporadas más) y asegura que el año que viene estarán en Europa si siguen con la línea marcada.

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Stole Dimitrievski, además, comentó las siguientes cuestiones:

¿Qué balance de temporada hace?

El balance de la temporada es que hemos hecho mejor segunda vuelta que la primera y no nos ha dado para ir a Europa, que nos han faltado puntos. Hemos jugado la segunda vuelta con buenos partidos y hemos sacado buenos puntos pero nos falta para ir a Europa.

¿Le gustaría seguir?

La pregunta es, no es tanto para mí como para el club, es más para el club, yo estoy encantado, ha trabajado desde el primer momento que ha llegado, en la segunda vuelta, he ayudado al equipo al máximo de lo que he podido y es mi trabajo. La pregunta es para el club, no para mí, yo peleo cada partido y estoy trabajando cada partido para poder ganar y dar puntos desde la portería, defendiendo y dejando la portería cero.

"Yo estoy feliz, estoy contento con Marcos, como hemos trabajado con los porteros, con el club. Estoy feliz" Valencia CF

¿Estarías predispuesto a competir con un portero la próxima temporada, que es algo que te parecería bien, y además se ha publicado en Francia el interés del Marsella?

He tenido la oportunidad desde enero a jugar y yo creo que ha ayudado al máximo al equipo para poder conseguir los punto y pelear esta última jornada por Europa. Respecto a lo otro no lo sé, no me cuentan para mí cosas contractuales de los otros clubes, yo estoy tranquilo. Es mi representante con el club quien debe hablarlo, pero seguro que pronto se sabrá mi futuro. Yo estoy feliz, estoy contento con Marcos, como hemos trabajado con los porteros, con el club. Estoy feliz, cuando he jugado la segunda vuelta, se me ha visto, estoy feliz, por eso he dado el nivel que ha dado desde la portería.

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Bueno, de eso quería comentar, quería darle apoyo y ánimo, que está muy jodido, muy dolido, todos lo estamos porque al final es un gran chico, un gran profesional que ha trabajado mucho, ha ayudado mucho al equipo, pero por desgracia pasan estas cosas y como le ha pasado a Tití, como le ha pasado a Copete, a Foulquier, todos estamos tristes y muy dolidos por él, porque el fútbol tiene estas desgracias. Le ha dado un golpe duro al fútbol y tiene que levantarse, pelear y volver más fuerte.

El Rayo juega la final y usted vino al Valencia CF y no juega Europa

A ver, sí que es verdad que yo he querido jugar en un gran club como es el Valencia y todo el respeto a lo que está haciendo el Rayo Vallecano, porque quiero ese club porque me ha dado todo para llegar hasta aquí, pero Valencia por su historia, por su afición, como club es muy grande. Si nosotros mejoramos la primera vuelta de este año y hacemos una segunda vuelta igual, nosotros vamos a estar en Europa, los números lo dicen, entonces hay que trabajar desde el principio para llegar al final y llegar a Europa, hacer una primera vuelta buena y una segunda vuelta buena, una regularidad que te puede dar en Europa, porque si estás regular, seguramente vas en Europa.