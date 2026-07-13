María Trigo 13 JUL 2026 - 07:32h.

El internacional español se moja ante la afirmación que hizo el expresidente del gobierno sobre la selección francesa

España llega con el camino más duro de las cuatro semifinalistas del Mundial 2026

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El Francia-España de las semifinales del Mundial 2026 es uno de los partidos más esperados. Muchos la tildan de final anticipada y otros, como Mariano Rajoy, la ha convertido en un indencio político tras lo que escribió en El Debate. El expresidente del gobierno hizo una afirmación que ha trascendido todo tipo de fronteras y que ha llegado a la concentración de la Selección Española, donde se ha encontrado la respuesta de Borja Iglesias.

"Francia tiene una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses", dijo Mariano Rajoy. Unas palabras por las que le han preguntando al delantero del Celta de Vigo en una entrevista en DAZN que ha dado en las últimas horas como previa a la citada semifinal de la Selección contra los galos.

"Me ha sorprendido, la verdad, cuando ayer iba volando y al aterrizar justo me lo enviaron. Me sorprende que a estas altura estemos con estas cosas porque entiendo ya la vida y la sociedad multicultural, que cada uno somos de un sitio, que cada uno somos de una manera y creo que esa es la riqueza que tenemos. Entiendo que Francia es tan rica en muchas situaciones por la cantidad de personas de distintos orígenes que tiene y me da un poco de pena estas cosas. Puedo entender que igual no lo dijo ni con mala intención, pero creo que tenemos que ser un poquito más cuidadosos con eso", ha manifestado Borja Iglesias mientras el periodista le ha respondido con un "nuestra propia selección tiene esa multiculturalidad" para que el internacional español termine de dar así su respuesta: "Sin duda, y creo que nuestra sociedad. La riqueza de nuestro país creo que es esa variedad, la verdad".

En vídeo, la respuesta de Borja Iglesias a Rajoy

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Esta no es la primera respuesta de Borja Iglesias sobre algún tema político relacionado con el Mundial, pues hace unos días también se posicionó en contra de las polémicas declaraciones de Amarilla Celeste, la senadora de Paraguay, contra Kylian Mbappé.