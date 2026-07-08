Fran Duarte Madrid, 08 JUL 2026 - 15:24h.

Borja Iglesias y su pareja, María Valero, no han dudado en denunciar los insultos racistas de Amarilla Celeste, senadora de Paraguay, a Kylian Mbappé tras la victoria de Francia

La senadora de Paraguay que insultó a Mbappé amenaza con denunciarle: "Tiene que retractarse"

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El Mundial de Fútbol de México, Estados Unidos y Canadá está dejando muchos titulares extradeportivos. La participación de Irán, las presiones de Donald Trump a la FIFA y ahora los insultos racistas a Kylian Mbappé de una senadora de Paraguay. Este ha sido el último escándalo que ha salpicado al mayor torneo fútbol internacional y la respuesta del mundo del deporte no ha podido ser mejor. Desde la Federación Francesa de Fútbol al Real Madrid, muchos organismos y deportistas se han posicionado en contra de las polémicas declaraciones de Amarilla Celeste. La senadora afirmó que el delantero “no aprendió a escribir” y que “en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés” después de que Paraguay fuese eliminada por Francia en los octavos de final.

La respuesta de Mbappé no tardó en llegar y calificó a Amarilla Celeste como “una mujer despreciable e indigna de su cargo” y defendió a Paraguay afirmando que no representaba a su país. “Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta copa del mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país. Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo”, zanjó el goleador de la Francia y del Real Madrid. Una respuesta que no debería tener replica, pero lo peor es que la senadora ha contestado amenazando a Mbappé con denunciarle por violencia de género. Para no creérselo.

Borja Iglesias y María Valero denuncian los insultos racistas a Mbappé

El mundo del fútbol se ha posicionado unánimemente a favor Kylian Mbappé, entre ellos Borja Iglesias, jugador del Celta de Vigo y de la Selección Española, que compartió una publicación a través de sus redes sociales que denunciaba los insultos de la senadora de Paraguay. “Estas personas ocupan cargos públicos y toman decisiones que afectan a todas las poblaciones, incluyendo a las personas negras ¿Hasta cuándo?”, reza la publicación compartida por Borja.

Su pareja, María Valero, ha ido más allá y, además de compartir el mismo post que el delantero del Celta, ha dejado su propia reflexión de lo sucedido. “¿Hasta cuándo se va a permitir que personas así de deplorables, incultas y racistas lideren cargos públicos de esta magnitud? La libertad de expresión no debe confundirse con discursos de odio, no se puede permitir que esta gentuza represente al pueblo paraguayo, ni a ninguno. Sanción a esta senadora y que se le juzgue por delito de odio”, ha sentenciado la creadora de contenido e influencer.