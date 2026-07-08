Ángel Cotán 08 JUL 2026 - 10:20h.

El delantero, concentrado con la Selección Española

El Celta valora el fichaje de regreso de Alfon: el Sevilla, su lesión y Claudio Giráldez

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Borja Iglesias continúa disfrutando de su andadura en el Mundial 2026. El internacional español, que ya sabe lo que es debutar en el máximo escenario de selecciones, será uno de los últimos en incorporarse a la pretemporada del Celta de Vigo. Claudio Giráldez le espera con los brazos abiertos por su importancia en el juego, aunque con el mercado de fichajes abierto aparecen algunos fantasmas.

El delantero santiagués ha encontrado su sitio en Balaídos y a sus 33 años su futuro parece obvio. Sin embargo, en México son asiduos a este tipo de fichajes ya veteranos y están preparando una oferta millonaria por su contratación.

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Club América, uno de los grandes del fútbol azteca, tiene en su radar al Panda. De hecho, una fuente muy contrastada en materia de fichajes avanza una cumbre en Estados Unidos entre el citado club mexicano y el entorno del futbolista.

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Club América se vuelve loco por el fichaje de Borja Iglesias

La información llega en voz de uno de los periodistas más afamados de Argentina. César Luis Merlo arroja en el espacio Vamos Show los detalles de la cumbre que habría cerrado Club América: "En las próximas horas, Santiago Baños va a viajar junto con toda la directiva del América porque juegan un amistoso en Los Ángeles. Ahí ya tiene agendado una reunión para juntarse el propio presidente y presentarle el proyecto deportivo del América a Borja Iglesias. La idea del directivo es viajar junto con el equipo pero aprovechar y decirle 'este es nuestro proyecto', para ver si lograr seducir al propio Borja Iglesias".

Al hilo de la información, la citada fuente desliza el precio de salida de la operación y las posibles opciones de reducir el importe: "Negociación que no es fácil porque la información que tengo es que el Celta quiere diez millones de dólares (unos 9 millones de euros) por liberar a Borja Iglesias. Mucho depende de esa reunión con el delantero y ver si se entusiasma ante el proyecto que le presenta el propio Santiago Baños. Si lo seduce, se puede pelear un poco más el precio".