Pablo Sánchez 08 JUL 2026 - 07:51h.

Manu Carreño pone nota a España tras pasar ante Portugal: "Menos brillante pero más fiable"

Buenos resultados de la selección con este colegiado

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El inglés Michael Oliver será el árbitro principal del partido de cuartos de final que enfrentará a la selección española contra Bélgica, el próximo viernes en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Oliver ha dirigido en siete ocasiones en partidos oficiales a la selección española, que se mantiene invicta con el árbitro británico (4 victorias y 3 empates), el último la goleada a domicilio frente a Turquía (0-6), en la fase de clasificación del Mundial. Bélgica, mientras, ganó los dos encuentros oficiales que le dirigió.

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En la actual Copa del Mundo, Michael Oliver ha dirigido tres partidos: Países Bajos-Suecia y Francia-Noruega, en la fase de grupos, y el de octavos de final entre Canadá y Marruecos (0-3). También había sido designado para arbitrar el Ecuador-Costa de Marfil de la primera jornada, pero una pequeña lesión muscular se lo impidió y fue sustituido por el francés François Letexier.

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El comunicado de la RFEF

A sus 41 años, el árbitro de Ashington (Inglaterra) es internacional FIFA desde 2012 y forma parte de la élite del arbitraje mundial. Considerado uno de los colegiados más experimentados del fútbol europeo, acumula una larga trayectoria tanto en la Premier League -con más de 425 partidos dirigidos- como en la Champions -con cerca de 50 choques arbitrados-. Además, ha participado en las Eurocopas de 2020 y 2024 y, actualmente, lo está haciendo en su segundo Mundial tras el de Catar 2022.

Hasta la fecha, Michael Oliver ha dirigido ocho partidos de la Selección española, entre ellos, la semifinal de la UEFA Nations League 2025 en la que España se impuso a Francia por 5-4. El último precedente se remonta a septiembre de 2025, cuando dirigió la victoria por 0-6 de España ante Turquía en la fase de clasificación para la Copa del Mundo.

El Bélgica-España que se disputará el próximo viernes 10 de julio en el Estadio de Los Ángeles, a partir de las 21:00 —hora peninsular española; 12:00 en California— será el noveno encuentro de la Selección con Michael Oliver como árbitro.