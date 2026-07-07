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Manu Carreño pone nota a España tras pasar ante Portugal: "Menos brillante pero más fiable"

Manu Carreño pone nota a España tras pasar ante Portugal
Manu Carreño, en el plató de ElDesmarque de Cuatro. eldesmarque.com
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La Selección Española ya está en cuartos de final tras eliminar a Portugal. Aunque los de Luis de la Fuente no golean, tampoco encajan. Un mérito defensivo que coloca a España como la única Selección que no ha encajado ni un sólo tanto en este Mundial. Manu Carreño lo tiene claro, es un equipo que va de menos a más y que, aunque no juega tan vistoso como en la Eurocopa, es mucho más fiable.

Puedes ver el editorial completo de Manu Carreño reproduciendo el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia.

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