Fran Duarte 07 JUL 2026 - 01:52h.

La Selección Española, con Unai Simón de portero, supera el récord de imbatibilidad de toda la historia de los Mundiales con una racha de 600 minutos sin recibir un solo gol

"¡Viva San Fermín!" El grito de Mikel Merino tras el gol que mete a España en cuartos del Mundial

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ArlingtonEspaña sigue viva en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá después de vencer a Portugal en los octavos de final (0-1) con un gol de Mikel Merino justo antes del final del partido. La Roja se presenta a los cuartos de final del torneo sin recibir ningún gol en contra en los cinco partidos que ha disputado. Un logro histórico que aupa a la Selección al olimpo de los Mundiales y se convierte en el país con más minutos consecutivos sin recibir un gol en toda la historia de la Copa del Mundo.

Unai Simón y España hacen historia

Ya después de vencer a Austria, Unai Simón consiguió el Récord Guinness al convertirse en el portero con la mejor racha de imbatibilidad en un Mundial. Pues ahora el récord es compartido entre Unai Simón y la Selección. Después de conseguir otra victoria con la portería a cero, España ha alcanzado los 600 minutos consecutivos sin recibir un gol. Se trata de la mejor racha de imbatibilidad de una selección en toda la historia de la Copa del Mundo.

Supera de esta manera a Suiza, que ostentaba el récord hasta este momento con 557’ minutos sin recibir gol. Por detrás estaba Italia con 550’ minutos consecutivos sin encajar un tanto. España no ha recibido un gol en un Mundial desde el partido contra Japón el 1 de diciembre de 2022. Y lo mejor de todo es que es una racha que puede seguir aumentando en el siguiente partido en los cuartos de final. Cuando acabe este Mundial, España aguantará este récord durante los próximos cuatro años hasta que vuelva a defenderlo en el Mundial 2030 como anfitriona.

Un récord que ya ha provocado un sinfín de reacciones en redes sociales con aficionados bromeando sobre este logro o el carácter defensivo de la Selección Española de Luis de la Fuente.