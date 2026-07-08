Celia Pérez 08 JUL 2026 - 06:31h.

Los equipos con jugadores en semifinales del Mundial retrasarán su estreno

Tres partidos de la jornada 1 tienen serias opciones de retrasar su fecha a finales de agosto

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El Mundial de Estados Unidos, Canadá y México llega a un tramo importantísimo con la disputa de los cuartos de final a la vuelta de la esquina. Con los octavos ya superados y las ocho selecciones supervivientes decididas, el torneo encara cuatro días llenos de emoción con cuatro partidazos: el Francia-Marruecos, el España-Bélgica, el Noruega-Inglaterra y el Argentina-Suiza.

Todos buscan un billete para unas semifinales, que si las superan les permita estar en la final que se disputará el domingo 19 de julio. Una cita de la que no quita ojo miles de aficionados, pero tampoco LALIGA y los clubes españoles. Y, ¿por qué? Pues porque el campeonato doméstico en España arranca el fin de semana del 16 de agosto, cuatro días después de la final, y por normativa, los futbolistas deben tener 21 días de vacaciones obligatorias y una pequeña pretemporada. Es por eso que se acordó que los equipos que tengan "un número relevante de jugadores" en las semifinales podrán solicitar aplazar su partido de la jornada 1.

Qué equipos podrían aplazar su partido de la jornada 1

El primero de ellos podría ser el Atlético-Málaga ya que el cuadro rojiblanco cuenta con Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Nico González, Giuliano Simeone, Julián Álvarez (Argentina), Marcos Llorente, Marc Pubill, Álex Baena (España) y Alexander Sorloth (Noruega).

El Barcelona-Athletic, que por parte culé tiene a Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres, Lamine Yamal (España), Jules Koundé (Francia), y Marcus Rashford (Inglaterra). Mientras el Athletic tiene a Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams (España).

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El Real Madrid-Real Sociedad, con el cuadro blanco con Aurélien Tchouaméni, Kylian Mbappé (Francia), Thibaut Courtois (Bélgica), Jude Bellingham (Inglaterra) y Brahim Díaz (Marruecos). Por su parte, la conjunto donostiarra tiene a Mikel Oyarzabal (España).

Además, también habrá que tener especial atención a clubes como el Betis, que se mide al Valencia, con Sofyan Amrabat, Ez Abde (Marruecos), Ricardo Rodríguez (Suiza) y Gio Lo Celso (Argentina) o Sevilla, que se enfrenta al Rayo Vallecano, con Djibril Sow, Rubén Vargas (Suiza) y Orjan Nyland (Noruega). Por su parte el Valencia tiene a Eray Cömert (Suiza), y el Girona a Axel Witsel (Bélgica) y Azzedine Ounahi (Marruecos).