Fran Fuentes 07 JUL 2026 - 17:27h.

Algunos entienden su postura y creen que "lo ha entendido todo", mientras que otros le achacan falta de ambición

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Mikel Oyarzabal está siendo uno de los jugadores más determinantes del Mundial con España. El delantero de la Real Sociedad, afianzado como el '9' de Luis De la Fuente, logró ser importante en la Eurocopa y ahora, en la Copa del Mundo, ya ha logrado cuatro goles. Su rendimiento está fuera de toda duda, y no es de extrañar que incluso le hayan relacionado con el FC Barcelona. Sin embargo, su comodidad en San Sebastián, en el club de su vida y con su familia y amigos tan cerca, hace difícil pensar en que el capitán txuri-urdin vaya a salir de Anoeta. El propio jugador expresó que lo tiene todo allí, en una entrevista concedida al diario Marca, y en los últimos días sus palabras han sido objeto de debate.

"Tengo a mi familia viviendo a 10 minutos de mi casa, a mis suegros viviendo a media hora, a mis amigos viviendo a media hora, a un círculo de amigos cercano que si necesito cualquier día cualquier cosa me van a echar un capote en dos minutos. Entonces, bueno, creo que para mí, para mi familia, para todo el entorno, para que, como yo creo que la vida tiene que ser, que tus momentos de disfrute los puedas compartir con las personas que quieres, que creo que eso es muy importante, pues es que lo tengo todo ahí". razonaba Mikel Oyarzabal en la citada entrevista, compartida nuevamente por un usuario.

Estas palabras han despertado el debate sobre si el delantero de la Real Sociedad "se conforma" quedándose en el lugar donde tiene todas las comodidades, donde es feliz y se siente querido, es ídolo y líder. La alternativa, en este caso, sería dar el salto a un club más competitivo, que luche por ganar ligas y juegue con asiduidad eliminatorias de Champions League. En este sentido, muchos blanden que, como txuri urdin, Mikel Oyarzabal ha levantado dos Copas del Rey con la Real y se ha proclamado campeón de la Euro 2024 siendo titular, razonando que sí está viviendo éxito deportivo en forma de títulos. Tiene a su familia y a su núcleo de personas muy cerca, y ha construido una vida entera en torno al club de su vida.

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Pese a todo, hay quien le recrimina falta de ambición. A sus 29 años, ha tenido oportunidades para marcharse a otros clubes, desde el Athletic Club hasta el Manchester City, y siempre ha priorizado seguir en la Real Sociedad, el club de su vida. También es cierto que el delantero también se ha visto correspondido por el club. No en vano, cobra una cifra superior a seis millones de euros por temporada, un salario al alcance de no tantos clubes.

Pese a todo, el jugador deja la puerta abierta porque quién sabe lo que deparará el futuro, pero dejando bien claras sus intenciones: "Nunca sabes lo que puede pasar, siempre lo he dicho, pero también te lo digo todo con la otra", sentenció. A continuación recogemos alguna de las opiniones más destacadas en las redes sociales.