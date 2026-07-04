Joaquín Anduro 04 JUL 2026 - 22:24h.

Mikel Oyarzabal reconoce que no necesita salir de la Real Sociedad

Mikel Oyarzabal dobla su valor de mercado en el Mundial y el Barça ya sabe del consejo de Lamine Yamal

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España ya está en octavos de final del Mundial 2026, donde la Portugal de Cristiano Ronaldo será el rival, con Mikel Oyarzabal como el líder de la Selección Española en el apartado goleador. El capitán de la Real Sociedad lleva cuatro goles en el torneo, instalado entre los máximos anotadores de la cita, aunque esta exposición no cambia su situación y no tiene ninguna intención de salir del conjunto txuri urdin.

En una entrevista con Marca, el ariete ha reivindicado los motivos por los que seguir en Donosti en el club de su vida: "Tengo a mi familia viviendo a 10 minutos de mi casa, a mi suegros viviendo a media hora, a mi amigos viviendo a media hora, a un círculo de amigos cercano que si necesito cualquier día cualquier cosa me van a echar un capote en dos minutos...".

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"Para mí, para mi familia y para todo mi entorno, tenemos la vida que queremos, con sus momentos de disfrute y los que puedes compartir con las personas que quieres, que es muy importante. Todo eso lo tengo ahí. Nunca se sabe lo que puede pasar, siempre lo he dicho, pero también le digo todo por lo otro", reconoció Mikel Oyarzabal.

Mikel Oyarzabal busca igualar y superar el récord de Butragueño y Villa

El jugador armero ha mantenido en el Mundial su espectacular racha de goles con la Selección Española del último año con 17 goles y seis asistencias en los últimos 17 encuentros. De esas dianas, cuatro han llegado en la cita en Estados Unidos después de haber anotado un doblete contra Arabia Saudí en la primera fase y otro contra Austria en el duelo de octavos.

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En el horizonte, Mikel Oyarzabal tiene los cinco goles de Emilio Butragueño en México 86 y de David Villa en Sudáfrica 2010, las mejores marcas históricas de un futbolista español en un Mundial, pero eso no le quita el sueño: "Si sirven para ayudar al equipo, estaré inmensamente feliz pero, si no sirve para ello, de poco sirve".

"Si fuera un deporte individual, estaría más cerca de las cosas pero, cuando es un deporte colectivo y lo que prima y está siempre en la mente de todos es el colectivo, se trata de que los logros individuales sirvan para que lo colectivo salga bien", sentenció el delantero vasco.