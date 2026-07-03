Juan Pérez 03 JUL 2026 - 13:14h.

Con doce potrillos de la cantera que hacen bloque a la espera de los internacionales

Mikel Oyarzabal y un récord histórico con AND txuri urdin, cuántos goles le faltan para batirlo

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La temporada 26/27 arranca en Zubieta este sábado 4 de julio con la primera toma de contacto del proyecto de Pellegrino Matarazzo en el regreso de la Real Sociedad a la UEFA Europa League. Con la ambición de un nuevo ciclo tras levantar un trofeo, los rostros iniciales van a cambiar mucho en las próximas semanas entre canteranos, salidas y fichajes, un bloque definitivo que tiene algunas señas distintivas en la primera lista.

Los 28 nombres iniciales para la primera jornada denotan una señal distintiva de lo que es a día de hoy el club entre la ausencia de internacionales, el regreso de los cedidos y el reflejo de una cantera envidiable liderada por Gorka Carrera. El trabajo del Sanse en Segunda División deja las puertas abiertas a muchos potrillos mientras Matarazzo trabajo codo a codo con Erik Bretos para reforzar alguno de los puestos más necesitados.

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La primera toma de contacto deja al equipo txuri urdin con un pack de test físicos para el grupo este mismo sábado en una lista formada por 12 jóvenes. Este es el grupo seleccionado para probar con el primer equipo durante la preparación estival con todo lo que conlleva, llamar la atención del míster, hacerse un hueco entre los mayores y demostrar por qué la 25/26 en Segunda División no ha sido una casualidad. Esta es la lista completa de los que arrancan este 1 de julio

Remiro, Marrero, Rupérez, Odriozola, Aihen, Javi López, Zubeldia, Pacheco, Gorrotxa, Soler, Zakharyan, Goti, Marín, Barrene, Karrika, Carlos Fernández, Fraga, Kita, Beitia, Balda, Lebarbier, Aguirre, Mikel Rodríguez, Carbonell, Dani Díaz, Ochieng, Marchal, Carrera.

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A partir de ahí el próximo lunes se reincorporan los internacionales que no han disputado el mundial al tiempo que vuelven Jon Martín, Sergio Gómez y Beñat Turrientes en la misma jornada. Por otra parte la primera oleada de mundialistas eliminados llegará el jueves 9 de julio con Jon Mikel Aramburu, Yangel Herrera y Orri Oskarsson lo harán el jueves. Todavía no hay fechas para el resto de jugadores ya eliminados como Kubo o Sucic, mientras que Oyarzábal y Guedes tardarán algo más dependiendo del éxito de España y Portugal.

Será importante ver cómo están tanto Odriozola como Balda, los dos lesionados que están en la lista pero deben definir su estado físico. El lateral derecho sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en febrero, mientras que el lateral izquierdo del Sanse pasó por una intervención abdominal a finales de mayo.

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Las oportunidades para la cantera

A expensas de saber cómo evoluciona el trabajo de Erik Bretos en el mercado de fichajes, el valor de la cantera es más importante que nunca después de lo que han conseguido jugadores como Fraga, Ochieng o Gorka Carrera la pasada temporada. Este último anotó 15 goles en la categoría de plata, y a sus 21 años es una de las grandes promesas por lo que intentará derribar la puerta del primer equipo para hacerse un hueco entre Oskarsson y Oyarzábal.