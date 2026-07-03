Fran Fuentes 03 JUL 2026 - 12:47h.

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Marc-André ter Stegen cierra su salida del FC Barcelona. El portero alemán no contaba para Hansi Flick, que tiene a Joan García como primer portero y sigue contando con Wojciech Szczesny como suplente. En este sentido, la elevada ficha del jugador alemán suponía un problema importante para el club, ya que necesitaba aligerar masa salarial para poder destinarla a los fichajes que el equipo necesita a nivel deportivo.. Es por eso que el club azulgrana le buscaba una salida y, tras su cesión al Girona FC el pasado mercado de invierno, ahora se ha vuelto a cerrar su marcha.

Según adelantó Jijantes, es el Ajax el club que le ha brindado acomodo a Marc-André ter Stegen. El citado medio ha avanzado un principio de acuerdo entre el portero y el club holandés, a falta de unos ligeros detalles. De este modo, El alemán ha puesto fin a sus vacaciones de manera anticipada, ha regresado a Barcelona y recogerá sus efectos personales antes de marcharse hacia Ámsterdam para pasar el reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato.

La salida de Marc-André ter Stegen, vital para que el Barcelona vuelva a la regla 1:1

En lo que respecta a su salario, el Ajax no se hará cargo del total de su ficha, pero sí de un porcentaje mayoritario de la misma. Por tanto, el FC Barcelona no libera toda la masa salarial que ocupa Marc-Ándré ter Stegen, pero sí más que suficiente para inscribir a los próximos movimientos que decida hacer en el mercado de fichajes. Su salida más la ya oficializada de Ansu Fati dejan a la entidad barcelonista en una situación positiva y, tal y como se previó, ha regresado a la famosa regla 1:1, que le permitirá invertir en fichajes cada euro que justifiquen como ingresos.

Así las cosas, el conjunto neerlandés, que el próximo curso entrenará Míchel Sánchez, se marcó la incorporación del guardameta barcelonista como prioritaria, después de que el técnico vallecano solicitase expresamente su fichaje. Ambos se conocieron el pasado curso en el Girona FC, y es bien sabido que el entrenador acabó encantado con la calidad del veterano portero. De este modo, el técnico ha sido absolutamente clave para cerrar su llegada.

Sin embargo, una lesión le privó de defender la portería gironí durante más partidos. Asimismo, la última oportunidad que tenía para acudir al Mundial y ser titular en un gran torneo con Alemania se esfumaron, propiciando, además, la llamada a Manuel Neuer, cuya actuación en todo el campeonato ha sido más que cuestionable. Ahora, una vez recuperado, Marc-André ter Stegen se marchará al Ajax, donde se espera que asuma la titularidad y un rol importante en el vestuario, debido a su veteranía.