Fran Fuentes 25 MAY 2026 - 10:24h.

El alemán tiene un salario muy elevado y, a sus 34 años, su salida es compleja

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Marc-André ter Stegen se ha convertido en un problema a resolver por el FC Barcelona. Tras el fichaje de Joan García el pasado verano, y el buen rendimiento del exportero del Espanyol, el alemán, después de sufrir varias lesiones, se ha quedado atrás. Sin embargo, su salario sigue siendo elevado, y su salida sería una operación fundamental para alcanzar la ansiada regla 1:1 y poder fichar con normalidad este verano.

De este modo, el FC Barcelona tratará de buscarle salida al alemán. Ya lo hizo en invierno, cediéndole a un Girona en el que buscaría los minutos que no iba a tener como barcelonista para poder acudir al Mundial con Alemania. Sin embargo, una lesión en los isquiotibiales le hizo pasar por quirófano y perderse el resto de la temporada. Entonces, Julian Naggelsman, seleccionador alemán, admitió que el regreso del portero alemán estaba sumamente complicado. Por culpa de esa lesión, apenas ha jugado en su etapa con el cuadro gironí, con el cual, además, ha consumado el descenso a LALIGA HYPERMOTION.

El elevado salario y la edad de ter Stegen complican mucho su salida del Barcelona

De este modo, ter Stegen se ha proclamado campeón de LALIGA y ha descendido a Segunda, debido a los dos registros deportivos de los dos equipos en los que ha militado. Su situación es compleja porque tiene contrato hasta el 2028, a razón de más de 16 millones de euros brutos por temporada. A sus 34 años, y después de dos graves lesiones, el jugador no tiene la intención de extinguir su contrato ni de irse a un lugar lejos de Barcelona, donde ya tiene un hogar después de tantos años.

Sin embargo, en el plano deportivo tiene cerrado el paso, y en lo económico, no hay club dispuesto a sostener un salario tan elevado para un portero suplente. De este modo, se sigue sin descartar una nueva cesión en la que el club barcelonista logre que otro club pague la totalidad, o la mayor parte de su salario en el peor de los casos, para ganar margen salarial y poder hacer fichajes en verano.