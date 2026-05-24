El momento íntimo entre Lewandowski y la afición del Barcelona que aplaudió Mestalla

Pablo Sánchez 24 MAY 2026 - 16:37h.

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120 goles en 193 partidos para el polaco

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Robert Lewandowski, ahora sí, se despidió del Barcelona de todas las formas. Ya lo hizo hace una semana en el Camp Nou -con un reconocimiento a la altura de lo que ha sido una leyenda blaugrana en estos cuatro años- y lo ha hecho ahora tras la finalización de la temporada. En Mestalla se vistió como jugador del Barça por última vez y tampoco se iba a marchar de este escenario entre aplausos.

Tras la finalización del choque, al polaco se le pudo ver de nuevo emocionado. Y, antes de partir hacia vestuarios, disfrutó de un momento íntimo junto a los 400 aficionados del Barcelona presentes en Mestalla. Se marchó hacia esa esquina, sus compañeros lo dejaron solo y recibió el calor de su gente. Hasta la hinchada del Valencia supo reconocer tan bonito momento y rompió en aplausos. Una despedida más para un gigante polaco que dejára huella en el balompié.

El gol 120 de Lewandowski y el Zamora de Joan Garcia, los últimos coletazos del campeón

Con el título decidido desde hace semanas, el Barcelona cerró la temporada 2025-2026 con una derrota intrascendente contra el Valencia (3-1) en la que el polaco Robert Lewandowski, en su último partido, marcó el gol 120 con la zamarra azulgrana y Joan Garcia se aseguró el Trofeo Zamora sin jugar.

Tras despedirse hace una semana del público del Spotify Camp Nou, Lewandowski concluyó una etapa de cuatro temporadas adelantando a su equipo con un gol de ariete al rematar desde dentro del área un disparo desviado de Ferran Torres.

El polaco, que en agosto cumplirá 38 años y termina contrato este verano, se marchará tras cuatro cursos en los que ha marcado 120 goles en 193 partidos y ha contribuido a ganar tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

Tras el pitido final, Lewandowski se dirigió a los barcelonistas que viajaron a Mestalla para agradecerles su apoyo, y también se llevó el aplauso de una parte importante de los aficionados locales que reconocieron su trayectoria.