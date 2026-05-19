El mensaje de LaLiga al Barcelona tras la salida de Lewandowski que lo cambia todo en el mercado de fichajes

El club se ahorra "salario y amortización" con la salida del polaco, "que era un coste elevado"

Lewandowski le gana la batalla legal a su exagente por difamación y calumnias

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La salida de Robert Lewandowski cambia el panorama del FC Barcelona. El polaco anunció su adiós, se despidió del Camp Nou el pasado domingo y libera económicamente al club de cara al próximo mercado de fichajes. Este mismo martes, desde LaLiga ya admiten que podrían volver a la regla 1:1 para poder fichar con normalidad, no sólo gracias a la marcha del atacante sino también a otros ingresos económicos.

"No podemos hacer valoraciones. El auditor le ha aceptado más de 70 de los palcos VIP, tiene el impacto de Lewandowski, salario y amortización, que era un coste elevado, va a abrir la grada nueva y va a aumentar los ingresos de patrocinio. El Barcelona ya lo sabe. Con esos elementos ya tenéis para tener una valoración", ha dicho Javier Gómez, director general corporativo de LaLiga.

Unas palabras que invitan a pensar que el Barça está muy cerca de la regla 1:1. Es decir, que dejaría de estar excedido en términos económicos y podría operar con normalidad en el mercado, tanto a la hora de firmar nuevos jugadores como, sobre todo, a la hora de inscribirlos.

Durante una sesión formativa sobre control económico, Gómez explicó que los clubes aún no tienen la confirmación de sus límites por parte de LaLiga, que los determina una vez que le han trasladado sus presupuestos a finales de abril de cara a la próxima temporada el mercado de fichajes, aunque no es una cifra fija y puede modificar durante la temporada según vaya aumentando ingresos.

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"Desde mayo/junio los clubes saben cuál es su límite de coste, pero tienen varios meses hasta final de temporada para cerrar operaciones y acomodar gastos y fichajes. Estamos ahora haciendo el límite en base al promedio de tus tres últimas temporadas, pero hasta que no vendas por encima de esa cifra no incrementamos el límite de coste de plantilla. No siempre que un club venda jugadores va a tener un incremento", aclaró.

Además, Gómez también admitió que hay diez clubes excedidos que, en principio, no podrán operar con normalidad el próximo verano, dejando entrever que los que tienen problemas normalmente son los descendidos por Liga y por Europa, o aquellos que han tenido un historia de beneficios por traspasos importantes y dejan de tenerlos. "En primera son los mínimos, hay un equilibrio claro", afirmó.