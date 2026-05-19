Tito González - Diego Páez 19 MAY 2026 - 15:50h.

ElDesmarque ha estado con la familia de Fermín López

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Ayer se conoció el parte médico de Fermín López después de caer lesionado contra el Real Betis. El centrocampista culé sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho y será sometido a tratamiento quirúrgico, por lo que se perderá el Mundial de fútbol con la Selección Española.

No están siendo horas fáciles para 'La Roja', que pierde a uno de los jugadores que apuntaban a tener una gran importancia en el torneo más prestigioso del fútbol, pero tampoco para la familia de Fermín López. Desde ElDesmarque hemos estado en El Campillo, su pueblo natal, para hablar con su abuela Loli.

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"Hoy tengo un día malo", reconocía la abuela de Fermín López después de enterarse de la lesión de su nieto. Loli quiso darle ánimos y apoyo al centrocampista en uno de los momentos más duros de su carrera. "Le he dicho que desde pequeño ha sido muy valiente, y ahora tiene que ponerse más valiente".

Además, Loli reconoció que Fermín López lo está pasando mal, ya que fue una lesión inesperada y que antes del partido del Betis se encontraba perfectamente. Ella quería ir a Barcelona, pero ha tenido que quedarse en el pueblo con el resto de familiares y tendrá que esperar a que Fermín salga de la operación para acogerle en El Campillo. "Por él hago todo lo que tenga que hacer".

La emoción de Loli, abuela de Fermín, tras la lesión de su nieto

Loli se sintió orgullosa de su nieto. "No es porque sea la abuela, pero a mi niño aquí le quiere todo el mundo. Tiene su pronto, como yo también lo tengo, pero ha nadie le ha hecho nada", dijo al micrófono de ElDesmarque.

Fue cuando Tito González le pidió un mensaje para su nieto Fermín que no pudo aguantar la emoción. "Muchos besos hijo, que tu abuela está pendiente de ti y que salga todo bien", dijo antes de romper a llorar.