Eric García, Marc Pubill y Huijsen, claves en el debate de los centrales de Luis de la Fuente

Celia Pérez 18 MAY 2026 - 17:49h.

Jorge Picón y Nacho Donado opinan sobre los defensas de España

El programa de ElDesmarket, al completo

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Con LAIGA encarando la recta final, a falta de una última jornada que se presenta al rojo vivo con hasta cinco equipos peleando por no descender, no son pocos los futbolistas y aficionados que ponen ya el punto de mira en el Mundial de este verano. Cientos de jugadores están pendientes de la llamadas de su selecciones, como también ocurre en España, donde Luis de la Fuente prepara una convocatoria en la que tendrá como uno de los grandes debates la elección del eje de la defensa.

Con dos puestos que parecen bastante decididos como son el de Pau Cubarsí y Aymeric Laporte, el seleccionador tendrá que elegir entre otros tantos nombres que bailan como posibles candidatos. De hecho, en ElDesmarket, Jorge Picón tiene clara su apuesta. "Con Pubill tengo la duda. Puede ser una de esas posiciones que triplique, además teniendo en cuenta que Pubill te puede jugar en otras posiciones. Creo también que tiene muchas opciones de ir, no lo daría por hecho. Y si me preguntas a mí, yo me llevaría a Le Normand, a Huijsen y a Pubill", señaló.

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Por su parte, Nacho Donado deja claro que para él "sería un escándalo que no llevara a Pubill" y al que le sumaría nombres como "Eric García, Laporte y Pau Cubarsí" en la lista del Mundial.

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En la última lista, Luis de la Fuente decidió apostar por Cristhian Mosquera, condicionada en ese entonces por una lesión de última hora de Marc Pubill. Con Pau Cubarsí fijo, y a priori, Dean Huijsen y Aymeric Laporte también, el debate está servido con Pubill, que ha rendido a un nivel sobresaliente esta temporada, Le Normand, que ha mejorado ligeramente, y Eric García, que se ha convertido en un fijo en los planes del Barça, siendo además una alternativa para el lateral diestro.