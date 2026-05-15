Fran Fuentes Agencia EFE 15 MAY 2026 - 14:18h.

El delantero ha preferido ir con el país en el que se ha criado

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El delantero hispanoitaliano criado en Bélgica Matías Fernández-Pardo figura en la lista de 26 convocados para el Mundial anunciada este jueves por el seleccionador de los Diablos Rojos, Rudi García, junto a referentes como Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Axel Witsel y Jérémy Doku.

El futbolista, de 21 años, decidió esta misma semana que representaría a Bélgica con la selección absoluta tras haber "reflexionado largamente estos últimos meses sobre su futuro internacional", y la FIFA ha validado la decisión del jugador, que ya había militado como belga en las categorías inferiores.

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Fernández-Pardo había sido convocado hasta en cuatro ocasiones con la selección española sub 21 en los últimos meses, pero no llegó a acudir a la llamada de Santi Denia. "La importancia de Matías es que juega y juega a menudo, que marca y que tiene confianza", dijo Garcia en rueda de prensa.

Porteros: Thibaut Courtois, Mike Penders, Senne Lammens.

Defensas: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate.

Centrocampistas: Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Nicolas Raskin, Axel Witsel.

Delanteros: Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Matías Fernández-Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard.

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Así las cosas, Matías Fernández-Pardo, a sus 21 años, acudirá a su primera Copa del Mundo. Lo hará con apenas 21 años, tras haber cuajado una gran temporada en las filas del Lille. Se trata de un jugador de 1.88 metros que puede jugar tanto de extremo, por cualquiera de las dos bandas, o como delantero centro. Este curso ha registrado ocho goles y siete asistencias en 40 partidos entre la Ligue 1, la UEFA Europa League y la Coupe de France. Ahora, después de cuatro citaciones sin responder con España sub 21, se ha podido conocer que asistirá con la selección de Bélgica, país en el que se ha criado desde pequeño.