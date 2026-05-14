Francia anuncia su convocatoria definitiva para el Mundial 2026: sólo tres jugadores de LaLiga
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Didier Deschamps ha anunciado este jueves la convocatoria de Francia para el Mundial 2026. Pero no la prelista, como han hecho muchas selecciones durante los últimos días, sino la convocatoria definitiva. Un listado formado por 26 jugadores en el que sólo hay tres futbolistas del campeonato español, lidereado en ataque por Kylian Mbappé y con futbolistas de muchísima calidad en todas sus líneas. El combinado galo, de hecho, es uno de los grandes favoritos para ganar el torneo.
Junto a Mbappé, los otros dos futbolistas de LaLiga que aparecen en la convocatoria son Aurélien Tchouaméni, también del Real Madrid, y Jules Koundé, del FC Barcelona. En clave madridista, se queda fuera Eduardo Camavinga, que ha rendido a un nivel bastante pobre durante todo el curso.
Respecto a la temporada de Camavinga, Deschamps ha confesado que "sale de una temporada difícil en la que ha jugado menos y ha tenido lesiones", pero advierte que "aún es joven" y podrá estar en próximas citas. Además, el técnico también ha dejado fuera a Kolo Muani, uno de los grandes señalados del Mundial 2022 tras su fallo ante Argentina en la prórroga de la final.
Convocatoria de Francia para el Mundial 2026
Porteros: Maignan, Risser y Samba.
Defensas: Digne, Gusto, Lucas Hernández, Theo Hernández, Konaté, Koundé, Lacroix, Saliba y Upamecano.
Centrocampistas: Kanté, Kone, Rabiot, Tchouaméni y Zaire-Emery.
Delanteros: Akliouche, Barcola, Cherki, Dembélé, Doué, Mateta, Mbappé, Olise y Thuram.