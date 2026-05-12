Jorge Morán 12 MAY 2026 - 11:34h.

Será una medida para el partido ante Irak

Otra generación con ADN del Barça para la Selección Española

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Luis de la Fuente ya tiene una prelista formada para el Mundial 2026. Aunque todavía no hay nada oficial, y hay muchas dudas con los jugadores inmersos en su proceso de recuperación, el seleccionador tiene en mente a los que representarán a España en Estados Unidos, México y Canadá. Un torneo con el que volver a ilusionarnos y en el que ya conocemos a nuestros rivales en fase de grupos.

Lo que es seguro es que pase lo que pase en el Mundial, Luis de la Fuente seguirá al frente de la Selección Española. "Es una persona excepcional, que es de lo que va esto", dijo Rafael Louzán que destacó que es 'el seleccionador perfecto'. "Siempre ha estado dispuesto para todo. Es quizás la persona que mejor representa los valores del deporte español. Nos hace la vida muy fácil y eso es de agradecer", apuntó el presidente de la RFEF.

La medida que prepara Luis de la Fuente

Antes del Mundial 2026, España jugará dos partidos amistosos. Con Iraq el próximo 4 de junio y contra Perú el 9. Un encuentro en el que Luis de la Fuente contará con una medida nunca antes vista en la Selección Española.

"Vamos a llevar 26 jugadores al Mundial 2026, esa va a ser la lista, pero sí va a haber una lista de jugadores que van a venir a ayudarnos a completar", comenzó explicando en los desayunos de Europa Press. "Tener en cuenta que el 30 de mayo hay final de Champions League y hay una serie de jugadores que se incorporarán más tarde.. el primer partido lo jugamos el día 4 en Coruña, pues habrá una serie de futbolistas que vendrán a ayudarnos y a completar esa relación de futbolistas que necesitamos para afrontar ese partido", explicó.

Unos futbolistas que, 'en cuanto termine el partido se irán'. Además, hay que tener en cuenta que estos futbolistas no estarán dentro de la prelista, por lo que podrían ser toda una sorpresa. "En caso de que haya alguna lesión o contratiempo, no tiraremos de esos jugadores porque no pertenecerán a esa lista de 55 jugadores. Iremos tomando las decisiones si se van produciendo las circunstancias. Esta siendo un año durísimo en cuanto a lesiones", zanjó.