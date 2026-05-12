Pepe Jiménez Sevilla, 12 MAY 2026 - 09:22h.

El seleccionador anunciará la lista definitiva el 25 de mayo

La prelista de España para el Mundial 2026: fijos, dudas y posibles sorpresas

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Apenas quedan unos días para que Luis de la Fuente, seleccionador español, anuncie la lista de convocados para el Mundial de este verano pero los primeros detalles ya se han empezado a conocer. Con la convocatoria prácticamente asentada, son algunas dudas las que aún quedan por resolver y en ellas aparecen dos béticos como son Pablo Fornals y el ahora jugador del Como Jesús Rodríguez.

Porque a pesar de que el bloque básico está prácticamente definido, Luis de la Fuente aún tiene algunas dudas y en esas incógnitas aparecen dos jugadores con acento bético. El primero, que tiene más opciones, es Pablo Fornals.

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El mediapunta se ha presentado en la prelista del Mundial tras acudir a las últimas convocatorias de Luis de la Fuente y tiene serias opciones de formar parte de la llamada final. Su pequeño bajón en los últimos meses, eso sí, le han colocado en el debate junto a otros como el futbolista del FC Barcelona Gavi, que podría volver a la lista ocupando su lugar.

Luis de la Fuente se ha caracterizado por ser un técnico conservador, que suele confiar en los hombres que ha ido utilizando durante el año, pero la recuperación del también exbético y su enérgica aparición en el tramo final de la temporada, podría otorgarle a Gavi el puesto de Pablo Fornals.

Jesús Rodríguez, otro candidato a la lista definitiva

Otro de los hombres con acento bético, aunque ya no juegue en Sevilla, que podría estar en el Mundial es Jesús Rodríguez. El habilidoso extremo, ahora en el Como, se encuentra en la prelista junto a un buen número de atacantes y es que Luis de la Fuente, con Nico Williams tocado y algún hueco por decidir, podría darle la oportunidad al chico.

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Para ello deberá superar a otros nombres como el de Víctor Muñoz o Alberto Moleiro, que parecen tener más opciones, pero el solo hecho de estar en la prelista ya es un honor para un talento que apenas acaba de comenzar su carrera.