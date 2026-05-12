Posibles alineaciones para el Betis - Elche de la jornada 36 de LALIGA EA Sports

Álvaro Borrego 12 MAY 2026 - 07:34h.

Pellegrini llega con la defensa en cuadro, mientras que Sarabia aún tiene varias incógnitas por resolver

Eder Sarabia responde a la carta del Sevilla y al Betis con un recado: "Sorprende que quieran que gane"

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El Real Betis - Elche de este martes, a partir de las 20.00 horas en La Cartuja, enfrentará a dos equipos con objetivos muy importantes y muy diferentes por conseguir, con lo que la victoria es obligada. Para los de Manuel Pellegrini en su intento de amarrar la quinta plaza, y con ella estar la próxima en la Champions League, lo que podría ser matemático si el Celta de Vigo no gana al Levante, y para los de Eder Sarabia en su particular pelea por separarse más de la zona de descenso.

El Betis, con las defensas bajas

Manuel Pellegrini tendrá que meditar bien la alineación que oponga de inicio ante el Elche, dado que tiene a varios jugadores con mermas físicas tras la cita con la Real Sociedad. Natan de Souza iba a jugar pero en el calentamiento sintió molestias y tuvo que dejar su sitio. Ha entrado en la convocatoria, aunque llegará sin haber entrenado con el resto del grupo. Otro central, Diego Llorente, completó el partido pero acabó tocado, lo mismo que el lateral izquierdo suizo Ricardo Rodríguez, que fue suplido por Héctor Bellerín en el tramo final del encuentro. Se espera que solo el central español repita de inicio.

Con Marc Bartra y el lateral derecho Ángel Ortiz de baja ya por lo que queda de temporada, los problemas se acumulan en la zona defensiva, al unirse también la ausencia por sanción de Aitor Ruibal, quien vio dos amarillas el pasado sábado.

Así las cosas, el Real Betis podría salir con Valles; Bellerín, Diego Llorente, Valentín Gómez, Junior Firpo; Amrabat, Altimira/Fornals; Antony, Lo Celso, Abde; y Cucho Hernández.

La posible alineación del Elche

El Elche, por su parte, afronta la visita al Real Betis con la necesidad de sumar para seguir dependiendo de sí mismo en el tramo final del campeonato. El conjunto ilicitano continúa fuera del descenso, aunque con apenas dos puntos de margen sobre el Deportivo Alavés, rival al que no pudo superar la pasada jornada y con el que tiene perdido el coeficiente particular. El técnico del Elche, Eder Sarabia, confía en repetir en La Cartuja la buena imagen que ofreció su equipo el pasado mes de enero en la Copa, en un partido en el que, a pesar de caer eliminado, tuvo el control del juego y mereció un mejor resultado. El conjunto ilicitano no podrá contar para este partido con Yago de Santiago, baja para toda la temporada por una lesión de rodilla, ni con Adam Boayar, con problemas musculares.

La gran incógnita es Rafa Mir, que se perdió los dos últimos encuentros por una elongación en los isquiotibiales, si bien en esta ocasión viajará con el equipo para apurar hasta el último instante sus opciones de jugar. Sarabia ha anunciado cambios en la alineación para el partido ante el Betis, ya que considera vital que el equipo tenga "energía" en este tramo final de la competición.

Jugadores como Josan Ferrández, Héctor Fort, Youssouf Koné Pétrot o Grady Diangana podrían tener la oportunidad de regresar a la titularidad.

El Elche podría salir con Dituro; Affengruber, Bigas, Pétrot; Héctor Fort, Aguado, Febas, Diangana, Valera; André da Silva y Álvaro Rodríguez.