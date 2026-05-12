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En directo, las negociaciones de Sergio Ramos para comprar el Sevilla FC

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Sergio Ramos, en su presentación con el Sevilla. Cordon Press
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Mientras el Sevilla FC busca la permanencia en LALIGA EA SPORTS, en paralelo a todos los asuntos deportivos se están consumiendo horas que pueden ser de suma importancia en torno al futuro societario de la entidad. Sergio Ramos y el grupo en el que camina de la mano de Five Eleven Capital han dado un paso adelante para comprar la entidad.

Este lunes se produjo una maratoniana reunión en un hotel cercano al estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El cónclave se extendió durante varias horas y se debatían los términos finales de la operación de compra. Las partes salieron con optimismo del encuentro, pero para este martes hay fijada una nueva reunión para tratar de desbloquear la venta de manera definitiva.

En directo, en ElDesmarque, la compra del Sevilla por Sergio Ramos

Así salieron del hotel de la reunión todos los protagonistas

Sergio Ramos y los consejeros del Sevilla salen del hotel donde se ha reunido por la compra del Sevilla FC
Sergio Ramos y los consejeros del Sevilla salen del hotel donde se ha reunido por la compra del Sevilla FC

¡Bienvenidos!

Este martes puede ser un día clave en el proceso de venta del Sevilla FC.

Sergio Ramos y los accionistas retomarán las reuniones tras el maratoniano cónclave de este lunes, y ElDesmarque te contará todos los detalles.
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