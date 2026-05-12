Así salieron del hotel de la reunión todos los protagonistas

Pepe Jiménez Basilio García Sevilla, 12 MAY 2026 - 06:55h.

Minuto a minuto, todo lo que suceda en torno a la posible venta del club

La reunión de Sergio Ramos y los accionistas por los términos finales de la compra del Sevilla, al detalle

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Mientras el Sevilla FC busca la permanencia en LALIGA EA SPORTS, en paralelo a todos los asuntos deportivos se están consumiendo horas que pueden ser de suma importancia en torno al futuro societario de la entidad. Sergio Ramos y el grupo en el que camina de la mano de Five Eleven Capital han dado un paso adelante para comprar la entidad.

Este lunes se produjo una maratoniana reunión en un hotel cercano al estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El cónclave se extendió durante varias horas y se debatían los términos finales de la operación de compra. Las partes salieron con optimismo del encuentro, pero para este martes hay fijada una nueva reunión para tratar de desbloquear la venta de manera definitiva.

En directo, en ElDesmarque, la compra del Sevilla por Sergio Ramos